09 июня 2022

В Челябинской области стартуют выборы мэра «закрытого города»

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Заседание Екатеринбургской городской Думы, депутат, мандат, чиновник, дума, голосование
Депутаты Трехгорного запустили процедуру смены власти в городе Росатома Фото:
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Конкурсы на глав в Челябинской области

В городе Трехгорный (Челябинская область) начинаются выборы нового главы администрации. Об этом сообщил URA.RU курирующий муниципалитет вице-губернатор Станислав Мошаров. Трехгорный, где располагаются стратегические объекты Росатома, является одним из трех закрытых территориальных образований (ЗАТО) в регионе.

Собрание депутатов Трехгорного 10 июня единогласно утвердило Громенко в качестве исполняющего обязанности главы. Также депутаты назначили конкурс на должность мэра, утвердили состав комиссии со своей стороны и ее технического секретаря. Все решения были приняты единогласно», — пояснил Мошаров.

В конце марта Громенко сложил депутатские полномочия и перешел на работу в органы исполнительной власти. Сейчас он считается самым вероятным победителем предстоящих выборов. Об отставке его предшественника Евгения Сычева заговорили в конце 2021 года после серьезного конфликта мэра и депутатов.

Попытка региональных властей урегулировать его закончилась новой вспышкой противоречий, после чего начались переговоры об отставке чиновника. В середине мая Сычев сообщил, что оставляет свой пост и переходит на должность советника генерального директора ФГУП «Приборостроительной завод» по взаимодействию с органами власти.

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В городе Трехгорный (Челябинская область) начинаются выборы нового главы администрации. Об этом сообщил URA.RU курирующий муниципалитет вице-губернатор Станислав Мошаров. Трехгорный, где располагаются стратегические объекты Росатома, является одним из трех закрытых территориальных образований (ЗАТО) в регионе. Собрание депутатов Трехгорного 10 июня единогласно утвердило Громенко в качестве исполняющего обязанности главы. Также депутаты назначили конкурс на должность мэра, утвердили состав комиссии со своей стороны и ее технического секретаря. Все решения были приняты единогласно», — пояснил Мошаров. В конце марта Громенко сложил депутатские полномочия и перешел на работу в органы исполнительной власти. Сейчас он считается самым вероятным победителем предстоящих выборов. Об отставке его предшественника Евгения Сычева заговорили в конце 2021 года после серьезного конфликта мэра и депутатов. Попытка региональных властей урегулировать его закончилась новой вспышкой противоречий, после чего начались переговоры об отставке чиновника. В середине мая Сычев сообщил, что оставляет свой пост и переходит на должность советника генерального директора ФГУП «Приборостроительной завод» по взаимодействию с органами власти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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