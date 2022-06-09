В Челябинской области стартуют выборы мэра «закрытого города»

В городе Трехгорный (Челябинская область) начинаются выборы нового главы администрации. Об этом сообщил URA.RU курирующий муниципалитет вице-губернатор Станислав Мошаров. Трехгорный, где располагаются стратегические объекты Росатома, является одним из трех закрытых территориальных образований (ЗАТО) в регионе.
Собрание депутатов Трехгорного 10 июня единогласно утвердило Громенко в качестве исполняющего обязанности главы. Также депутаты назначили конкурс на должность мэра, утвердили состав комиссии со своей стороны и ее технического секретаря. Все решения были приняты единогласно», — пояснил Мошаров.
В конце марта Громенко сложил депутатские полномочия и перешел на работу в органы исполнительной власти. Сейчас он считается самым вероятным победителем предстоящих выборов. Об отставке его предшественника Евгения Сычева заговорили в конце 2021 года после серьезного конфликта мэра и депутатов.
В городе Трехгорный (Челябинская область) начинаются выборы нового главы администрации. Об этом сообщил URA.RU курирующий муниципалитет вице-губернатор Станислав Мошаров. Трехгорный, где располагаются стратегические объекты Росатома, является одним из трех закрытых территориальных образований (ЗАТО) в регионе. Собрание депутатов Трехгорного 10 июня единогласно утвердило Громенко в качестве исполняющего обязанности главы. Также депутаты назначили конкурс на должность мэра, утвердили состав комиссии со своей стороны и ее технического секретаря. Все решения были приняты единогласно», — пояснил Мошаров. В конце марта Громенко сложил депутатские полномочия и перешел на работу в органы исполнительной власти. Сейчас он считается самым вероятным победителем предстоящих выборов. Об отставке его предшественника Евгения Сычева заговорили в конце 2021 года после серьезного конфликта мэра и депутатов. Попытка региональных властей урегулировать его закончилась новой вспышкой противоречий, после чего начались переговоры об отставке чиновника. В середине мая Сычев сообщил, что оставляет свой пост и переходит на должность советника генерального директора ФГУП «Приборостроительной завод» по взаимодействию с органами власти.