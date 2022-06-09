Сорвался визит дамы, от которой ждут денег для Екатеринбурга

Теперь ожидается, что Зарина Догузова посетит Урал в конце июня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Визит главы Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарины Догузовой в Екатеринбург перенесли на конец июня. По данным URA.RU, это связано со множественными командировками на Урал других VIP.

«Зарина Валерьевна должна была приехать, если не ошибаюсь, 8—10 июня. Но визит решено сдвинуть на конец месяца. Это связано исключительно с накладкой мероприятий. Как раз в эти дни в Екатеринбург приезжали представители Минэкономразвития, в ЭКСПО проходил Российско-киргизский форум», — объяснил источник в свердловской власти. В пресс-службе Ростуризма пока не ответили на вопрос корреспондента.

О том, что Догузова приедет в Екатеринбург, 17 мая сообщил мэр Алексей Орлов. Он дал понять, что местные чиновники ждут от влиятельного топ-менеджера согласования проектов, на которые требуются федеральные деньги. Среди таких проектов — большой ремонт на улице Вайнера, который хотят провести к 300-летию уральской столицы (август 2023 года). Ее откладывали несколько раз. Последнее такое сообщение появилось в конце апреля. В мэрии тогда объясняли, что есть проблемы с финансированием — из-за ухудшения экономической обстановки в стране.

Источники URA.RU делились, что власти изыскали лазейку. У них есть возможность включиться в новую федеральную программу, курируемую Ростуризмом. Она называется «проектирование туристского кода центра города». Мэрия уже отправила соответствующую заявку. «Визит Догузовой определит, будет одобрена заявка или нет», — рассказал источник агентства.

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