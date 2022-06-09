Бизнесмен обвинил компанию мэрии Кургана в невыплате 100 млн

10 июня 2022 в 19:02 Размер текста - 17 +

Курганскому предпринимателю, по его словам, несколько месяцев не отдают деньги за поставку щебня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU МУП «Специализированное дорожное предприятие» (учредитель — мэрия Кургана) несколько месяцев задерживает оплату курганскому предпринимателю за поставку щебня на сумму более 100 миллионов рублей. По словам бизнесмена, его предприятию уже нечем платить зарплату и кредиты, которые они брали для выполнения контракта. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал гендиректор компании «Курган — Гранит» Валерий Мурашкин и предоставил редакции соответствующие документы. «МУП „СДП“ выставила контракт, мы взялись за него. Для выполнения заказа пришлось закладывать имущество, брать кредиты. Поставили щебня на сумму более 100 миллионов рублей. По условиям договора они должны были начать производить оплаты с конца февраля, однако до сих пор от них денег так и не поступило. Как нам дальше исполнять контракт? Нам уже давно кредиты надо гасить, людям зарплату платить. А мы ничего не получили за свою работу», — рассказал Мурашкин. По словам предпринимателя, задержки оплаты возникали и с другими компаниями. Со слов Мурашкина, некоторым пришлось объявлять себя банкротами. Согласно договору подрядчика с МУП «СДП» на поставку щебня, заказчик должен был произвести оплату в течение 15 рабочих дней с даты поставки товара. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации города Кургана. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало о том, что мэрия Кургана отдала областным властям прибыльное предприятие. Сейчас МУП «СДП» находится в стадии передачи в госсобственность Курганской области. В рамках оптимизации дорожных предприятий его планируют присоединить к Варгашинскому ДРСП. Оптимизация трех ДРСУ завершилась в мае. Объединенную компанию возглавил Иван Ситников, который до этого был директором МУП «СДП». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан» .

МУП «Специализированное дорожное предприятие» (учредитель — мэрия Кургана) несколько месяцев задерживает оплату курганскому предпринимателю за поставку щебня на сумму более 100 миллионов рублей. По словам бизнесмена, его предприятию уже нечем платить зарплату и кредиты, которые они брали для выполнения контракта. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал гендиректор компании «Курган — Гранит» Валерий Мурашкин и предоставил редакции соответствующие документы. «МУП „СДП“ выставила контракт, мы взялись за него. Для выполнения заказа пришлось закладывать имущество, брать кредиты. Поставили щебня на сумму более 100 миллионов рублей. По условиям договора они должны были начать производить оплаты с конца февраля, однако до сих пор от них денег так и не поступило. Как нам дальше исполнять контракт? Нам уже давно кредиты надо гасить, людям зарплату платить. А мы ничего не получили за свою работу», — рассказал Мурашкин. По словам предпринимателя, задержки оплаты возникали и с другими компаниями. Со слов Мурашкина, некоторым пришлось объявлять себя банкротами. Согласно договору подрядчика с МУП «СДП» на поставку щебня, заказчик должен был произвести оплату в течение 15 рабочих дней с даты поставки товара. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации города Кургана. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало о том, что мэрия Кургана отдала областным властям прибыльное предприятие. Сейчас МУП «СДП» находится в стадии передачи в госсобственность Курганской области. В рамках оптимизации дорожных предприятий его планируют присоединить к Варгашинскому ДРСП. Оптимизация трех ДРСУ завершилась в мае. Объединенную компанию возглавил Иван Ситников, который до этого был директором МУП «СДП».