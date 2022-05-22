В ЦБ объяснили рекордную инфляцию в Курганской области

Банк России объяснил, почему в Курганской области подорожали товары (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Центробанке России объяснили причины рекордной инфляции в Курганской области. Информационно-аналитический комментарий об этом опубликован на официальном сайте Банка России. Ранее сообщалось, что в апреле годовая инфляция в регионе составила более 18%.

«Годовая инфляция в Курганской области в апреле достигла 18,74% после 17,59% в марте. Это выше, чем по Уральскому федеральному округу (15,21%) и по России (17,83%). Ускорение произошло из-за роста издержек производителей, поставщиков, из-за нарушений в производственно-логистических цепочках в условиях санкций. Дополнительное проинфляционное влияние оказало увеличение спроса на отдельные товары и услуги на фоне ограниченного предложения», — указано в комментарии регулятора.

В отчете Банка России указано, что в апреле рост цен на продукты составил 2,27 процентных пункта и достиг 19,80%. Непродовольственные товары подорожали до 22,65%. Услуги, по сравнению с мартом, подорожали на 0,34 процентных пункта, до 9,18%.

Ранее URA.RU сообщало, что в апреле годовая инфляция в Курганской области ускорилась на 12,36 процентного пункта и достигла 18,74%. В целом за год в регионе больше всего подорожали легковые автомобили, мебель, стройматериалы. Значительно выросли цены на сахар, молоко и молочную продукцию.

Цены растут на фоне санкций. Запад ввел санкции в отношении России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Санкционное давление со стороны Запада продолжается с начала «нулевых». Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что главная цель санкций — «отмена и запрет России, ее культуры, табу на правду об истории страны и роли в мировых событиях».