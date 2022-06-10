Госдеп США признал вред от антироссийских санкций

10 июня 2022 в 22:12 Размер текста - 17 +

В США заранее знали о побочных эффектах от санкций против России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США не удалось смягчить побочный эффект от антироссийских санкций. Об этом заявил помощник госсекретаря по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус. По его словам, США и их союзники готовы были пойти на издержки, чтобы навредить России. «Очевидно, что во многих ситуациях мы не можем полностью смягчить или избежать негативных побочных последствий для самих себя или наших союзников и партнеров. Я думаю, что российская [санкционная] программа — отличный тому пример», — приводит слова Эрика Вудхауса ТАСС. По словам помощника госсекретаря, в Вашингтоне с самого начала понимали, что антироссийские санкции повлекут за собой издержки для экономики США. Запад был готов наложить санкции даже несмотря на негативные побочные эффекты. Вудхаус отметил, что пример тому — эмбарго на часть поставок нефти из России. Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации РФ на Украине. Евросоюз намеревался полностью отказаться от российских энергоресурсов и уже частично запретил экспорт российской нефти. Однако Евросоюзу пришлось смягчить шестой пакет санкций после того, как ряд стран отказались согласовывать нефтяное эмбарго. В их числе была Венгрия. Будапешт требовал, чтобы Брюссель обеспечил ему экономическую безопасность в случае нефтяного эмбарго. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

США не удалось смягчить побочный эффект от антироссийских санкций. Об этом заявил помощник госсекретаря по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус. По его словам, США и их союзники готовы были пойти на издержки, чтобы навредить России. «Очевидно, что во многих ситуациях мы не можем полностью смягчить или избежать негативных побочных последствий для самих себя или наших союзников и партнеров. Я думаю, что российская [санкционная] программа — отличный тому пример», — приводит слова Эрика Вудхауса ТАСС. По словам помощника госсекретаря, в Вашингтоне с самого начала понимали, что антироссийские санкции повлекут за собой издержки для экономики США. Запад был готов наложить санкции даже несмотря на негативные побочные эффекты. Вудхаус отметил, что пример тому — эмбарго на часть поставок нефти из России. Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации РФ на Украине. Евросоюз намеревался полностью отказаться от российских энергоресурсов и уже частично запретил экспорт российской нефти. Однако Евросоюзу пришлось смягчить шестой пакет санкций после того, как ряд стран отказались согласовывать нефтяное эмбарго. В их числе была Венгрия. Будапешт требовал, чтобы Брюссель обеспечил ему экономическую безопасность в случае нефтяного эмбарго.