Госдеп США признал вред от антироссийских санкций

США не удалось смягчить побочный эффект от антироссийских санкций. Об этом заявил помощник госсекретаря по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус. По его словам, США и их союзники готовы были пойти на издержки, чтобы навредить России.
«Очевидно, что во многих ситуациях мы не можем полностью смягчить или избежать негативных побочных последствий для самих себя или наших союзников и партнеров. Я думаю, что российская [санкционная] программа — отличный тому пример», — приводит слова Эрика Вудхауса ТАСС.
По словам помощника госсекретаря, в Вашингтоне с самого начала понимали, что антироссийские санкции повлекут за собой издержки для экономики США. Запад был готов наложить санкции даже несмотря на негативные побочные эффекты. Вудхаус отметил, что пример тому — эмбарго на часть поставок нефти из России.
Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации РФ на Украине. Евросоюз намеревался полностью отказаться от российских энергоресурсов и уже частично запретил экспорт российской нефти. Однако Евросоюзу пришлось смягчить шестой пакет санкций после того, как ряд стран отказались согласовывать нефтяное эмбарго. В их числе была Венгрия. Будапешт требовал, чтобы Брюссель обеспечил ему экономическую безопасность в случае нефтяного эмбарго.
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