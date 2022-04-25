ЦБ подал иск о ликвидации пермского банка-банкрота

25 апреля 2022 в 18:38 Размер текста - 17 +

Сейчас в помещении банка работает комиссионный магазин Фото: Сергей Шадрин © URA.RU В Арбитражный суд Пермского края поступил иск о принудительной ликвидации ПАО АКБ «Проинвестбанк». Заявителем выступил Центральный Банк РФ, сообщается в картотеке суда. Иск был зарегистрирован 19 апреля. Заявление пока не принято к производству. В апреле 2021 года ЦБ отозвал лицензию у «Проинвестбанка», а затем — обратился в суд о признании его банкротом. По данным финрегулятора, банк завышал стоимость активов, чтобы искусственно улучшить финансовые показатели и нарушал законы, которые регулируют банковскую деятельность. В конце года в отношение банка ввели конкурсное производство. «Проинвестбанк» оспорил решение о возврате лицензии в Семнадцатом Арбитражном апелляционном суде. Суд встал на сторону банка и отменил решение о банкротстве. Как позже сообщил «РБК-Пермь» председатель правления банка Александр Воронцов, в Арбитражном суде Московского округа никак не отреагировали на то, что в Перми отменили решение признать банк банкротом. «Суд прошел быстро и формально, решение Центробанка устояло. Скорее всего, лицензию вернуть не получится», — рассказал изданию Воронцов. Филиалы «Проинвестбанка» работали в Москве, Уфе, Челябинске, Самаре и Екатеринбурге. Головной офис находился в Перми. Сейчас в этом помещении открылся комиссионный магазин. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

В Арбитражный суд Пермского края поступил иск о принудительной ликвидации ПАО АКБ «Проинвестбанк». Заявителем выступил Центральный Банк РФ, сообщается в картотеке суда. Иск был зарегистрирован 19 апреля. Заявление пока не принято к производству. В апреле 2021 года ЦБ отозвал лицензию у «Проинвестбанка», а затем — обратился в суд о признании его банкротом. По данным финрегулятора, банк завышал стоимость активов, чтобы искусственно улучшить финансовые показатели и нарушал законы, которые регулируют банковскую деятельность. В конце года в отношение банка ввели конкурсное производство. «Проинвестбанк» оспорил решение о возврате лицензии в Семнадцатом Арбитражном апелляционном суде. Суд встал на сторону банка и отменил решение о банкротстве. Как позже сообщил «РБК-Пермь» председатель правления банка Александр Воронцов, в Арбитражном суде Московского округа никак не отреагировали на то, что в Перми отменили решение признать банк банкротом. «Суд прошел быстро и формально, решение Центробанка устояло. Скорее всего, лицензию вернуть не получится», — рассказал изданию Воронцов. Филиалы «Проинвестбанка» работали в Москве, Уфе, Челябинске, Самаре и Екатеринбурге. Головной офис находился в Перми. Сейчас в этом помещении открылся комиссионный магазин.