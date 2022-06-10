В Запорожье начали выдавать украинцам российские паспорта

В Запорожской области 11 июня начнется выдача российских паспортов. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.
«Завтра жители освобожденной территории Запорожской области начнут получать паспорта граждан России. То есть они станут полноценными гражданами нашей большой единой Родины», — сказал Рогов в эфире телеканала «Россия-24».
Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы РФ уже установили контроль над Херсонской и частью Запорожской областей. Жителям этих регионов разрешили получать российские паспорта в упрощенном порядке. 8 июня стало известно, что украинцы в Херсонской области смогут получить российские паспорта.
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