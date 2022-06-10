10 июня 2022

В Запорожье начали выдавать украинцам российские паспорта

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Вручение паспорта 14-летним гражданам РФ. Курган, конституция рф, паспорт гражданина рф, паспорт
В Запорожской области начнут выдавать паспорта РФ 11 июня Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Запорожской области 11 июня начнется выдача российских паспортов. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.

«Завтра жители освобожденной территории Запорожской области начнут получать паспорта граждан России. То есть они станут полноценными гражданами нашей большой единой Родины», — сказал Рогов в эфире телеканала «Россия-24».

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы РФ уже установили контроль над Херсонской и частью Запорожской областей. Жителям этих регионов разрешили получать российские паспорта в упрощенном порядке. 8 июня стало известно, что украинцы в Херсонской области смогут получить российские паспорта.

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В Запорожской области 11 июня начнется выдача российских паспортов. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов. «Завтра жители освобожденной территории Запорожской области начнут получать паспорта граждан России. То есть они станут полноценными гражданами нашей большой единой Родины», — сказал Рогов в эфире телеканала «Россия-24». Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы РФ уже установили контроль над Херсонской и частью Запорожской областей. Жителям этих регионов разрешили получать российские паспорта в упрощенном порядке. 8 июня стало известно, что украинцы в Херсонской области смогут получить российские паспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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