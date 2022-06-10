В США раскрыли потери крупных компаний из-за ухода из России

11 июня 2022 в 02:28 Размер текста - 17 +

Международные компании потеряли около 60 млд долларов из-за ухода из РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Крупнейшие международные компании понесли убытки на сумму более 59 миллиардов долларов из-за ухода из России на фоне принятых в отношении страны санкций. Такие сведения сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на публичные заявления и финансовые документы компаний. «Крупнейшие компании понесли убытки в размере более 59 миллиардов долларов от своих российских операций, с еще большими финансовыми трудностями, поскольку санкции ударили по экономике, продажи и закрытия продолжаются, согласно обзору публичных заявлений и заявок на ценные бумаги», — пишет газета WSJ. Отмечается, что согласно только представленным данным исследователей Йельского университета, почти 1000 западных компаний пообещали выйти или сократить операции в РФ после начала спецоперации на Украине. Ранее многие международные бренды временно покинули российский рынок в связи с началом спецоперации на Украине. Например, на фоне приостановки деятельности IKEA и проблем с логистикой у европейских производителей в российских городах вырос спрос на премиальную и авторскую мебель. После чего стало известно, что шведская фирма IKEA и испанская компания Inditex (бренды Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Zara Home) могут вновь открыться в РФ, если найдут такую возможность. IKEA после ухода с российского рынка продолжит выплачивать зарплату более 15 тысячам сотрудников из России. Об этом заявил сам владелец сети магазинов IKEA Ingka Group Толга Онку. Зампредседателя комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле, в свою очередь, заявил, что иностранные компании, желающие вернуться в Россию, должны компенсировать потери. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Крупнейшие международные компании понесли убытки на сумму более 59 миллиардов долларов из-за ухода из России на фоне принятых в отношении страны санкций. Такие сведения сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на публичные заявления и финансовые документы компаний. «Крупнейшие компании понесли убытки в размере более 59 миллиардов долларов от своих российских операций, с еще большими финансовыми трудностями, поскольку санкции ударили по экономике, продажи и закрытия продолжаются, согласно обзору публичных заявлений и заявок на ценные бумаги», — пишет газета WSJ. Отмечается, что согласно только представленным данным исследователей Йельского университета, почти 1000 западных компаний пообещали выйти или сократить операции в РФ после начала спецоперации на Украине. Ранее многие международные бренды временно покинули российский рынок в связи с началом спецоперации на Украине. Например, на фоне приостановки деятельности IKEA и проблем с логистикой у европейских производителей в российских городах вырос спрос на премиальную и авторскую мебель. После чего стало известно, что шведская фирма IKEA и испанская компания Inditex (бренды Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Zara Home) могут вновь открыться в РФ, если найдут такую возможность. IKEA после ухода с российского рынка продолжит выплачивать зарплату более 15 тысячам сотрудников из России. Об этом заявил сам владелец сети магазинов IKEA Ingka Group Толга Онку. Зампредседателя комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле, в свою очередь, заявил, что иностранные компании, желающие вернуться в Россию, должны компенсировать потери.