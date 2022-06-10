Посол Антонов: диалог России и США зашел в тупик

11 июня 2022 в 03:45 Размер текста - 17 +

Посол РФ рассказал о критической точке в отношениях России и США Фото: unsplash.com новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США Двусторонний политический диалог Москвы и Вашингтона зашел в тупик, дипломатические отношения достигли критической точки. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов во время приема в российском представительстве в Вашингтоне по случаю Дня России. «Российско-американские отношения, которые были в глубоком кризисе в последние несколько лет, достигли критической точки», — приводит слова Антонова ТАСС. При этом в разрыве отношений посол обвинил Вашингтон. «Из-за США двусторонний политический диалог сейчас зашел в тупик». 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на это ряд стран, в том числе США, ввели жесткие санкции. При этом ограничения нанесли значительный удар и по жизни американцев. В стране зафиксированы рекордные темпы инфляции, а также уровень цен на продукты и топливо. В кризисе власти США настойчиво обвиняют Россию. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Двусторонний политический диалог Москвы и Вашингтона зашел в тупик, дипломатические отношения достигли критической точки. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов во время приема в российском представительстве в Вашингтоне по случаю Дня России. «Российско-американские отношения, которые были в глубоком кризисе в последние несколько лет, достигли критической точки», — приводит слова Антонова ТАСС. При этом в разрыве отношений посол обвинил Вашингтон. «Из-за США двусторонний политический диалог сейчас зашел в тупик». 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на это ряд стран, в том числе США, ввели жесткие санкции. При этом ограничения нанесли значительный удар и по жизни американцев. В стране зафиксированы рекордные темпы инфляции, а также уровень цен на продукты и топливо. В кризисе власти США настойчиво обвиняют Россию.