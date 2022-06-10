Инцидент произошел в детском саду №104 в Каменске-Уральском Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский департамент информационной политики (ДИП) разъяснил корреспонденту URA.RU, почему родителей воспитанников садика №104 в Каменске-Уральском (Свердловская область) 5 июня не пустили на выпускной к детям. Одна мама рассказывала корреспонденту, что им пришлось смотреть на торжество с улицы.

«Указ №100 об особом режиме еще не отменен. На момент выпускных в Свердловской области действовал масочный режим. Согласно действующим рекомендациям Роспотребнадзора именно руководитель принимает решение о допуске родителей на мероприятие, руководствуясь, в том числе, возможностями обеспечения эпидбезопасности в конкретном помещении. Все это в конечном счете преследует одну цель — сохраненные здоровья детей», — объяснили в департаменте информационной политики Свердловской области.

По словам родителей, их уже давно не пускают в садик. Детей передают сотрудникам в холле.

Родители жаловались, что концерт готовили для них, а смотрели его сотрудники детского сада Фото предоставлено читательницей URA.RU

10 марта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил все ранее введенные ограничения, оставив лишь требование носить маски в общественных местах. 3 июня глава региона подписал указ об отмене масочного режима. Ранее вирусолог, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в разговоре с URA.RU отметил, что пандемия коронавируса близка к завершению и цифры заболеваемости будут на низких значениях в конце 2022 года. 4 июня Евгений Куйвашев отменил масочный режим в Свердловской области.

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