10 июня 2022

Стало известно, почему свердловских родителей не пустили к детям. «Они смотрели выпускной с улицы»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие четвертого здания детского сада № 43 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, детский сад, дети, дошкольное учреждение, косички, детский садик, утренник
Инцидент произошел в детском саду №104 в Каменске-Уральском Фото:

Свердловский департамент информационной политики (ДИП) разъяснил корреспонденту URA.RU, почему родителей воспитанников садика №104 в Каменске-Уральском (Свердловская область) 5 июня не пустили на выпускной к детям. Одна мама рассказывала корреспонденту, что им пришлось смотреть на торжество с улицы.

«Указ №100 об особом режиме еще не отменен. На момент выпускных в Свердловской области действовал масочный режим. Согласно действующим рекомендациям Роспотребнадзора именно руководитель принимает решение о допуске родителей на мероприятие, руководствуясь, в том числе, возможностями обеспечения эпидбезопасности в конкретном помещении. Все это в конечном счете преследует одну цель — сохраненные здоровья детей», — объяснили в департаменте информационной политики Свердловской области.

По словам родителей, их уже давно не пускают в садик. Детей передают сотрудникам в холле.

Родители жаловались, что концерт готовили для них, а смотрели его сотрудники детского сада

10 марта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил все ранее введенные ограничения, оставив лишь требование носить маски в общественных местах. 3 июня глава региона подписал указ об отмене масочного режима. Ранее вирусолог, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в разговоре с URA.RU отметил, что пандемия коронавируса близка к завершению и цифры заболеваемости будут на низких значениях в конце 2022 года. 4 июня Евгений Куйвашев отменил масочный режим в Свердловской области.

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Свердловский департамент информационной политики (ДИП) разъяснил корреспонденту URA.RU, почему родителей воспитанников садика №104 в Каменске-Уральском (Свердловская область) 5 июня не пустили на выпускной к детям. Одна мама рассказывала корреспонденту, что им пришлось смотреть на торжество с улицы. «Указ №100 об особом режиме еще не отменен. На момент выпускных в Свердловской области действовал масочный режим. Согласно действующим рекомендациям Роспотребнадзора именно руководитель принимает решение о допуске родителей на мероприятие, руководствуясь, в том числе, возможностями обеспечения эпидбезопасности в конкретном помещении. Все это в конечном счете преследует одну цель — сохраненные здоровья детей», — объяснили в департаменте информационной политики Свердловской области. По словам родителей, их уже давно не пускают в садик. Детей передают сотрудникам в холле. 10 марта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил все ранее введенные ограничения, оставив лишь требование носить маски в общественных местах. 3 июня глава региона подписал указ об отмене масочного режима. Ранее вирусолог, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в разговоре с URA.RU отметил, что пандемия коронавируса близка к завершению и цифры заболеваемости будут на низких значениях в конце 2022 года. 4 июня Евгений Куйвашев отменил масочный режим в Свердловской области.
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