Татьяна Мерзлякова вернулась из освобожденных армией РФ территорий Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова посетила четыре подразделения «Отважных». Она проверила, в каких условиях находятся наши ребята и написала об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Вернулась из поездки на освобожденные территории. Посетила четыре подразделения „Отважных“. Все спекуляции на темы условий наших ребят развеялись, когда посетила воинские части. В каждой части есть большие, удобные бани, душевые. Солдат кормят гречкой с тушенкой или рисом с тушенкой. Это в достатке. Сгущенка — баловство, которое не помешает порадоваться жизни. Обязательно соберем им гуманитарную посылку», — говорится в сообщении.

Также Мерзлякова успокоила родственников солдат. «В свою очередь успокаиваю родных: да опасно, да некомфортно по бездорожью. И еще нет связи, но и это не останавливает ребят. Они у нас отважные», — добавила омбудсмен.

Ранее в ЛНР ездил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он подписал с главой Луганска соглашение о городах-побратимах. А певица Юлия Чичерина, находясь в Донбассе, оценила боеспособность армии РФ.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства утверждал, что также это делается ради спасения жителей ДНР и ЛНР от угрозы со стороны нацбатов и украинской армии.

Фото из соцсетей Мерзляковой

Скрин поста Татьяны Мерзляковой в соцсети «ВКонтакте»