Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова посетила четыре подразделения «Отважных». Она проверила, в каких условиях находятся наши ребята и написала об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Вернулась из поездки на освобожденные территории. Посетила четыре подразделения „Отважных“. Все спекуляции на темы условий наших ребят развеялись, когда посетила воинские части. В каждой части есть большие, удобные бани, душевые. Солдат кормят гречкой с тушенкой или рисом с тушенкой. Это в достатке. Сгущенка — баловство, которое не помешает порадоваться жизни. Обязательно соберем им гуманитарную посылку», — говорится в сообщении.
Также Мерзлякова успокоила родственников солдат. «В свою очередь успокаиваю родных: да опасно, да некомфортно по бездорожью. И еще нет связи, но и это не останавливает ребят. Они у нас отважные», — добавила омбудсмен.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства утверждал, что также это делается ради спасения жителей ДНР и ЛНР от угрозы со стороны нацбатов и украинской армии.
Фото из соцсетей Мерзляковой
Скрин поста Татьяны Мерзляковой в соцсети «ВКонтакте»
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Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова посетила четыре подразделения «Отважных». Она проверила, в каких условиях находятся наши ребята и написала об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Вернулась из поездки на освобожденные территории. Посетила четыре подразделения „Отважных“. Все спекуляции на темы условий наших ребят развеялись, когда посетила воинские части. В каждой части есть большие, удобные бани, душевые. Солдат кормят гречкой с тушенкой или рисом с тушенкой. Это в достатке. Сгущенка — баловство, которое не помешает порадоваться жизни. Обязательно соберем им гуманитарную посылку», — говорится в сообщении. Также Мерзлякова успокоила родственников солдат. «В свою очередь успокаиваю родных: да опасно, да некомфортно по бездорожью. И еще нет связи, но и это не останавливает ребят. Они у нас отважные», — добавила омбудсмен. Ранее в ЛНР ездил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он подписал с главой Луганска соглашение о городах-побратимах. А певица Юлия Чичерина, находясь в Донбассе, оценила боеспособность армии РФ. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства утверждал, что также это делается ради спасения жителей ДНР и ЛНР от угрозы со стороны нацбатов и украинской армии.