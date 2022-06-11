Посол Мельник: немецкие гаубицы прибудут на Украину 22 июня

Украина получит еще одну поставку вооружения Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Германия отправит Украине семь самоходных гаубиц 22 июня. Об этом рассказал украинский посол в Германии Андрей Мельник.

«Поэтому ситуация такова: у нас есть объявления, которые либо совсем не выполняются, либо… Речь идет о двух обещаниях: семь самоходных гаубиц, которые будут переданы нам — мы эти системы получим где-то 22 июня; и самоходные зенитные системы, так называемые „гепарды“. Это тоже старое оружие — 30 единиц: 15 Гепардов — до конца июля, еще 15 — до конца августа», — заявил Мельник в интервью украинскому изданию НВ.UA. По его словам, только два обещания со стороны Германии находятся в стадии реализации.

Запад помогает Украине в связи со спецоперацией на Украине. Страны отправляют Киеву оружие и оказывают финансовую поддержку. Ранее немецкая газета Die Welt сообщала, что Германия отправит Украине списанные зенитные самоходные установки (ЗСУ) «Гепард». Позже издание заявило, что Берлин не сможет отправить Киеву обещанные танки из-за нехватки боеприпасов.

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