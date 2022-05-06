Welt: Германия не может поставить Украине обещанные танки

Германия собиралась поставить танки «Гепард» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Германия пообещала Украине множество систем вооружения, но не может отправить танки из-за нехватки боеприпасов. Об этом сообщает немецкая газета Welt.

«Поставка танков „Гепард“ невозможна из-за отсутствия боеприпасов. Оригинальные снаряды для спаренных 35-мм пушек производит швейцарская компания Oerlikon, входящая в состав немецкой группы Rheinmetall. Но Швейцария отказывается экспортировать оружие в зоны боевых действий», — пишет Welt.

Правительство Германии в конце апреля заявило о планах поставок тяжелого вооружения на Украину. Планировалось отправить танки «Гепард». Издание отмечает, что правительство знало о нехватке боеприпасов для этого танка, из-за чего изначально отказывали в поставках. Из-за международного давления канцлер Германии Олаф Шольц решил уступить и объявить о поставках Киеву тяжелого вооружения, сообщает Welt.

Страны Запада отправляют Киеву оружие в связи со спецоперацией РФ на Украине. Президент России Владимир Путин сообщал, что целями являются демилитаризация и денацификация. Депутаты Бундестага одобрили поставку тяжелого оружия Украине. Ранее Берлин отказывался от поставок тяжелого вооружения Киеву, потому что оно необходимо солдатам своей страны. За месяц количество жителей Германии, которые не одобряют поставку оружия Украине, возросло с 33 до 44%, сообщает телеканал 360 со ссылкой на результаты опроса Forsa. Более 120 тыс. человек подписали письмо канцлеру с призывом не отправлять Украине тяжелое вооружение, авторами стали знаменитости, пишет RT.

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