Корейского наемника, воевавшего за Украину, ждет суд на родине

Наемники воюют против мирных граждан Донбасса Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Наемника из Южной Кореи, который воевал на стороне Украины, ждет суд на родине. Об этом заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова. По ее словам, наемник успел сбежать.

«Готовится приговор по наемнику из Южной Кореи. Это их гражданин», — сообщила Никонорова в эфире проекта «Соловьев Live». Она уточнила, что суд готовится в самой Южной Корее — иностранец сумел скрыться с Украины.

Ранее в ДНР к смертной казни приговорили двух граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина и гражданина Марокко Саадуна Брагима. Наемники сдались в плен в Мариуполе. На суде они признали свою вину в вооруженной агрессии, направленной на захват власти в ДНР, напоминает RT.

По законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца. Однако, по словам Никоноровой, официально представители Марокко и Великобритании к властям ДНР не обращались, отметила она.

Спецоперация на территории Украина началась 24 февраля по указанию президента РФ Владимира Путина. Ее целями заявлены денацификация и демилитаризация Украины. С начала спецоперации на Украину устремились сотник иностранных наемников. Однако сейчас их приток на Украину практически иссяк. По заявлению Минобороны России, большая часть воевавших за Киев наемников была уничтожена, остальные предпочитают уехать с Украины. Сегодня Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в районе Харьковской области.

Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!