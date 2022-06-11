Джо Байден заявил об особом полушарии Земли Фото: Patrick Semansky AP/TASS

Европейские пользователи соцсети Twitter возмутились после заявления президента США Джо Байдена, который сказал, что Западное полушарие может стать самым демократичным в мире. Некоторые не поняли, что имел в виду Байден, и начали задавать вопросы.

«Он признал, что сейчас это не демократия?» — поинтересовался Daniele Barto. «Все другие полушария? Сколько их всего? Подскажите пожалуйста?» — написал Makhzan Ali. «По численности населения крупнейшая в мире демократия, Индия, превышает население всего западного полушария. Если западное полушарие обгонит восточное… Что запланировал Байден сделать с Индией?» — написал пользователь с ником Tactical Babushka.

Другие посмеялись над Байденом. «Кто-то должен сказать ему, что „демократия“ означает правительство народа, а не правительство плутократов», — отметил пользователь с ником karuna. «Мы можем видеть демократию США. ах аха аха», — заявил Николай.

Некоторые пользователи Twitter начали сомневаться в адекватности президента США. «Почему мы, люди, выбираем таких психически больных людей, чтобы вести и управлять делами страны?» — заявил ASKAR. «Что не так с этим стариком?» — высказалась Diana $VAI Ambassador.

Ранее Байден сказал, что не видит причин, по которой Западное полушарие не станет самым демократическим в мире в ближайшие 10 лет, сообщает Пятый канал. Это не первая оговорка американского лидера. Ранее он перепутал свою должность и назвал Украину Ираком.

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