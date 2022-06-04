TS: ВСУ несут потери из-за нехватки оружия и воровства чиновников

05 июня 2022 в 10:34 Размер текста - 17 +

ВСУ бросаются в бой в кроссовках, заявили наемники, побывавшие на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Иностранные наемники, сражающиеся против России на Украине, жалуются на нехватку вооружения, медикаментов и обмундирования, в то время как украинские госслужащие это оружие продают, а машины скорой помощи используют для частных нужд. При этом украинский черный рынок оружия уже назван «крупнейшим в Европе». Статью об этом со ссылкой на опрошенных канадских и американских наемников выпустило издание канадское издание Toronto Star. «Не хватает патронов и дополнительных магазинов для винтовок. Люди бросаются в бой в кроссовках и разномастной форме. Приобретение сильнодействующих болеутоляющих или препаратов, помогающих остановить травматическое кровотечение, „практически невозможно“», — сообщается в материале. При этом отмечается, что украинская полиция недавно арестовала госслужащего за незаконную продажу огнестрельного оружия и боеприпасов. «Руководитель местного спасательного отряда продавал противотанковый гранатомет, два автомата Калашникова и другое вооружение», — говорится в статье. Кроме того, был арестован замглавы военной администрации в Черновцах Артур Мунтян. Его подозревают в использовании подаренных машин скорой помощи для оказания частных коммерческих услуг. Проблема с отсутствием военной формы у ВСУ, по информации издания, произошла из-за отъезда украинских беженцев после начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации на этой территории. Нехватка рабочей силы, в частности, швей, напрямую связана с проблемами военной одежды. «Глобальный индекс организованной преступности в 2021 году назвал [Украину] одним из крупнейших рынков торговли оружием в Европе. Эксперты призвали к большей подотчетности и более жесткому контролю за поставками оружия, чтобы гарантировать, что оно не попадет на черный рынок или для личной выгоды государственных чиновников», — отмечают эксперты. Ранее депутат Верховной рады Сергей Рахманин в эфире украинского ТВ рассказал, что объемы поставок оружия не могут компенсировать потери вооружения и военной техники украинской армии, после чего ведущая прервала диалог с ним. Кроме того, большая часть украинских боевиков дезертировали в Одессе, когда узнали о планах отправить их на фронт после учений, а многие украинцы уже готовы бросить службу в ВСУ и сбежать из страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Иностранные наемники, сражающиеся против России на Украине, жалуются на нехватку вооружения, медикаментов и обмундирования, в то время как украинские госслужащие это оружие продают, а машины скорой помощи используют для частных нужд. При этом украинский черный рынок оружия уже назван «крупнейшим в Европе». Статью об этом со ссылкой на опрошенных канадских и американских наемников выпустило издание канадское издание Toronto Star. «Не хватает патронов и дополнительных магазинов для винтовок. Люди бросаются в бой в кроссовках и разномастной форме. Приобретение сильнодействующих болеутоляющих или препаратов, помогающих остановить травматическое кровотечение, „практически невозможно“», — сообщается в материале. При этом отмечается, что украинская полиция недавно арестовала госслужащего за незаконную продажу огнестрельного оружия и боеприпасов. «Руководитель местного спасательного отряда продавал противотанковый гранатомет, два автомата Калашникова и другое вооружение», — говорится в статье. Кроме того, был арестован замглавы военной администрации в Черновцах Артур Мунтян. Его подозревают в использовании подаренных машин скорой помощи для оказания частных коммерческих услуг. Проблема с отсутствием военной формы у ВСУ, по информации издания, произошла из-за отъезда украинских беженцев после начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации на этой территории. Нехватка рабочей силы, в частности, швей, напрямую связана с проблемами военной одежды. «Глобальный индекс организованной преступности в 2021 году назвал [Украину] одним из крупнейших рынков торговли оружием в Европе. Эксперты призвали к большей подотчетности и более жесткому контролю за поставками оружия, чтобы гарантировать, что оно не попадет на черный рынок или для личной выгоды государственных чиновников», — отмечают эксперты. Ранее депутат Верховной рады Сергей Рахманин в эфире украинского ТВ рассказал, что объемы поставок оружия не могут компенсировать потери вооружения и военной техники украинской армии, после чего ведущая прервала диалог с ним. Кроме того, большая часть украинских боевиков дезертировали в Одессе, когда узнали о планах отправить их на фронт после учений, а многие украинцы уже готовы бросить службу в ВСУ и сбежать из страны.