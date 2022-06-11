Владелец McDonald’s пообещал открывать 80 ресторанов в неделю

11 июня 2022 в 22:11 Размер текста - 17 +

McDonald’s откроет 50 ресторанов в Москве и Подмосковье Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В России каждую неделю планируют открывать до 80 ресторанов быстрого питания McDonald’s. Об этом рассказал предприниматель Александр Говор, ставший владельцем сети. «Завтра мы открываем 15 ресторанов, затем мы еще открываем до 50 ресторанов буквально в течение недели по Москве и Московской области и каждую неделю будем открывать от 50 до 80 ресторанов. За полтора-два месяца мы откроем все 850 ресторанов», — завил Говор в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС. Первые рестораны откроются в Москве и Подмосковье, а затем на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале, отметил он. McDonald’s приостановил работу в России в марте после начала спецоперации на Украине. В мае компания объявила об уходе из страны. Бизнес в РФ продали Говору, владеющим компанией «ГиД», с собственности которой находятся рестораны McDonald’s в Сибири. Сеть подала заявки на регистрацию брендов, среди возможных названий «Это он», «Точно он», «Компас», сообщают «Дни.ру». 12 июня начнется онлайн-продажа продукции под новым брендом в приложении под названием «Мой бургер». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В России каждую неделю планируют открывать до 80 ресторанов быстрого питания McDonald’s. Об этом рассказал предприниматель Александр Говор, ставший владельцем сети. «Завтра мы открываем 15 ресторанов, затем мы еще открываем до 50 ресторанов буквально в течение недели по Москве и Московской области и каждую неделю будем открывать от 50 до 80 ресторанов. За полтора-два месяца мы откроем все 850 ресторанов», — завил Говор в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС. Первые рестораны откроются в Москве и Подмосковье, а затем на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале, отметил он. McDonald’s приостановил работу в России в марте после начала спецоперации на Украине. В мае компания объявила об уходе из страны. Бизнес в РФ продали Говору, владеющим компанией «ГиД», с собственности которой находятся рестораны McDonald’s в Сибири. Сеть подала заявки на регистрацию брендов, среди возможных названий «Это он», «Точно он», «Компас», сообщают «Дни.ру». 12 июня начнется онлайн-продажа продукции под новым брендом в приложении под названием «Мой бургер».