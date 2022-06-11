Зеленский отправит бойцов из теробороны в зону военных действий

11 июня 2022 в 22:38 Размер текста - 17 +

Бойцов теробороны смогут отправлять в любую точку Украины Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет отправлять бойцов территориальной обороны в зону военных действий. Об этом сообщили в Верховной раде Украины. Документ подписал председатель украинского парламента Руслан Стефанчук 6 мая. Затем его одобрил Зеленский, сообщает ТАСС со ссылкой на Верховную раду. Пока силы теробороны выполняют задачи в пределах определенного региона или общины. Нововведения позволят отправлять их не только в зону боевых действий, но и на территории, которые контролирует российская армия. Украинские военные оставляют людей из теробороны во время отступления для прикрытия, рассказал URA.RU военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, это делают, чтобы не жертвовать опытными бойцами. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что украинская армия потеряла около 10 тысяч человек с начала спецоперации. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Целью является освобождение Донбасса, отмечал президент РФ Владимир Путин. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет отправлять бойцов территориальной обороны в зону военных действий. Об этом сообщили в Верховной раде Украины. Документ подписал председатель украинского парламента Руслан Стефанчук 6 мая. Затем его одобрил Зеленский, сообщает ТАСС со ссылкой на Верховную раду. Пока силы теробороны выполняют задачи в пределах определенного региона или общины. Нововведения позволят отправлять их не только в зону боевых действий, но и на территории, которые контролирует российская армия. Украинские военные оставляют людей из теробороны во время отступления для прикрытия, рассказал URA.RU военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, это делают, чтобы не жертвовать опытными бойцами. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что украинская армия потеряла около 10 тысяч человек с начала спецоперации. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Целью является освобождение Донбасса, отмечал президент РФ Владимир Путин.