Зеленский отправит бойцов из теробороны в зону военных действий

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Безоружные украинские военные встретились с Российскими. Переговоры.Севастополь. Крым. Аэропорт Бельбек, флаг украины, армия, марш
Бойцов теробороны смогут отправлять в любую точку Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет отправлять бойцов территориальной обороны в зону военных действий. Об этом сообщили в Верховной раде Украины.

Документ подписал председатель украинского парламента Руслан Стефанчук 6 мая. Затем его одобрил Зеленский, сообщает ТАСС со ссылкой на Верховную раду. Пока силы теробороны выполняют задачи в пределах определенного региона или общины. Нововведения позволят отправлять их не только в зону боевых действий, но и на территории, которые контролирует российская армия.

Украинские военные оставляют людей из теробороны во время отступления для прикрытия, рассказал URA.RU военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, это делают, чтобы не жертвовать опытными бойцами. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что украинская армия потеряла около 10 тысяч человек с начала спецоперации. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Целью является освобождение Донбасса, отмечал президент РФ Владимир Путин.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет отправлять бойцов территориальной обороны в зону военных действий. Об этом сообщили в Верховной раде Украины. Документ подписал председатель украинского парламента Руслан Стефанчук 6 мая. Затем его одобрил Зеленский, сообщает ТАСС со ссылкой на Верховную раду. Пока силы теробороны выполняют задачи в пределах определенного региона или общины. Нововведения позволят отправлять их не только в зону боевых действий, но и на территории, которые контролирует российская армия. Украинские военные оставляют людей из теробороны во время отступления для прикрытия, рассказал URA.RU военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, это делают, чтобы не жертвовать опытными бойцами. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что украинская армия потеряла около 10 тысяч человек с начала спецоперации. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Целью является освобождение Донбасса, отмечал президент РФ Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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