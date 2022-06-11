Обозреватель Баранец раскрыл новую тактику ВСУ в Донбассе

Участники теробороны остаются на оборонительных позициях при отступлении украинских боевиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские боевики оставляют людей из территориальной обороны на позициях для прикрытия отступления, которое состоит из опытных военных. Это приводит к значительным жертвам среди участников теробороны. Об этом URA.RU сообщил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.

«Новый элемент появился в тактике [украинских боевиков]. Когда они отступают на позициях, с которых они уходят, оставляют людей из территориальной обороны, как они называют „мясо“, чтобы не жертвовать теми, кто много повоевал, кто кадровый. Таких было порублено… Священник в Днепре сказал, что он за неделю 700 человек похоронил. Только вдумайтесь в эту цифру. 700 свежих могил», — сказал Виктор Баранец.

Как объяснил военный обозреватель, в целом ВСУ придерживается одной тактике — отступать, задерживаясь в промышленных зонах. «Тактика совершенно одна — отступая, цепляться за крупные населенные пункты или за любые объекты, которые помогают быть в обороне. За цементные толстые стены, за заводы, за подполье, и конечно, за промышленные объекты и прятаться за спинами мирного населения», — уточнил собеседник агентства.

24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса не оставили шансов решить конфликт мирным путем. На данный момент российские войска освобождают Северодонецк. На местном химическом заводе «Азота» заблокированы порядка 400 украинских боевиков, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник. Военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин в беседе с URA.RU допустил, что ситуация на химзаводе «Азот» может пойти по сценарию «Азовстали» в Мариуполе.

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