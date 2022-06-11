Мирные жители начали выходить с «Азота» в Северодонецке

12 июня 2022 в 01:48 Размер текста - 17 +

Мирные жители начали выходить с территории «Азота» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мирные жители начали выходить с территории заблокированного химического завода «Азот» в Северодонецке. Об этом сообщил посол республики в России Родион Мирошник. «Из „Азота“ начали выходить мирные жители! Через вторую проходную химобъединения „Азот“ стали выходить мирные жители», — написал Мирошник в своем telegram-канале. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Основными ее целями. по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация территорий. Ранее стало известно, что ВСУ заминировали территорию «Азота». Сообщалось также, что они взорвали там цистерну с азотной кислотой, в результате чего пострадали мирные жители. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Мирные жители начали выходить с территории заблокированного химического завода «Азот» в Северодонецке. Об этом сообщил посол республики в России Родион Мирошник. «Из „Азота“ начали выходить мирные жители! Через вторую проходную химобъединения „Азот“ стали выходить мирные жители», — написал Мирошник в своем telegram-канале. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Основными ее целями. по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация территорий. Ранее стало известно, что ВСУ заминировали территорию «Азота». Сообщалось также, что они взорвали там цистерну с азотной кислотой, в результате чего пострадали мирные жители.