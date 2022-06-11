11 июня 2022

Мирные жители начали выходить с «Азота» в Северодонецке

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Мирные жители начали выходить с территории  «Азота» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мирные жители начали выходить с территории заблокированного химического завода «Азот» в Северодонецке. Об этом сообщил посол республики в России Родион Мирошник.

«Из „Азота“ начали выходить мирные жители! Через вторую проходную химобъединения „Азот“ стали выходить мирные жители», — написал Мирошник в своем telegram-канале.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Основными ее целями. по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация территорий. Ранее стало известно, что ВСУ заминировали территорию «Азота». Сообщалось также, что они взорвали там цистерну с азотной кислотой, в результате чего пострадали мирные жители.

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Мирные жители начали выходить с территории заблокированного химического завода «Азот» в Северодонецке. Об этом сообщил посол республики в России Родион Мирошник. «Из „Азота“ начали выходить мирные жители! Через вторую проходную химобъединения „Азот“ стали выходить мирные жители», — написал Мирошник в своем telegram-канале. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Основными ее целями. по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация территорий. Ранее стало известно, что ВСУ заминировали территорию «Азота». Сообщалось также, что они взорвали там цистерну с азотной кислотой, в результате чего пострадали мирные жители.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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