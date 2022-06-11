Дипломат США увидел намек Зеленского на отказ от Крыма

12 июня 2022 в 04:37 Размер текста - 17 +

Зеленский смягчил риторику и намекнул на отказ от претензий на Крым Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский смягчил риторику и намекнул на возможность отказаться от претензий на Крым. Таким мнением в статье для журнала Foreign Affairs поделился бывший американский дипломат, президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас. «Зеленский изменил свою позицию. Временами он говорил, что не согласится ни на что, кроме восстановления статуса-кво, существовавшего с 1991 года, когда Украина стала независимой от Советского Союза, до 2014 года. В иные разы он намекал, что Украина могла бы жить с возвращением к иному статус-кво, существовавшему с 2014 года и до 24 февраля 2022 года, что означало бы сохранения контроля России над Крымом», — написал Хаас. Дипломат также предположил, что большие издержки из-за боевых действий, сложная ситуация на фронте и колебания Запада в вопросе поддержки страны могут подтолкнуть Киев к мирным переговорам. Кроме того, по мнению Хааса, заставить Украину пойти на диалог с РФ могут страны ЕС, которые испытывают «обеспокоенность по поводу долгосрочных экономических последствий и последствий изоляции России для безопасности». Россия объявила о начале спецоперации по демилитаризации Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства Владимир Путин, операция призвана освободить территории республик Донбасса, а также помочь жителям ЛНР и ДНР. Стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешны. Российская дипломатия требует от Киева нейтрального статуса, а также отказа возвращать Крым и Донбасс военным путем. В марте Зеленский допустил признание этих республик. Однако позднее он заявил, что Киев никогда не признает автономность Крыма, Донецкой и Луганской народных республик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Президент Украины Владимир Зеленский смягчил риторику и намекнул на возможность отказаться от претензий на Крым. Таким мнением в статье для журнала Foreign Affairs поделился бывший американский дипломат, президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас. «Зеленский изменил свою позицию. Временами он говорил, что не согласится ни на что, кроме восстановления статуса-кво, существовавшего с 1991 года, когда Украина стала независимой от Советского Союза, до 2014 года. В иные разы он намекал, что Украина могла бы жить с возвращением к иному статус-кво, существовавшему с 2014 года и до 24 февраля 2022 года, что означало бы сохранения контроля России над Крымом», — написал Хаас. Дипломат также предположил, что большие издержки из-за боевых действий, сложная ситуация на фронте и колебания Запада в вопросе поддержки страны могут подтолкнуть Киев к мирным переговорам. Кроме того, по мнению Хааса, заставить Украину пойти на диалог с РФ могут страны ЕС, которые испытывают «обеспокоенность по поводу долгосрочных экономических последствий и последствий изоляции России для безопасности». Россия объявила о начале спецоперации по демилитаризации Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства Владимир Путин, операция призвана освободить территории республик Донбасса, а также помочь жителям ЛНР и ДНР. Стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешны. Российская дипломатия требует от Киева нейтрального статуса, а также отказа возвращать Крым и Донбасс военным путем. В марте Зеленский допустил признание этих республик. Однако позднее он заявил, что Киев никогда не признает автономность Крыма, Донецкой и Луганской народных республик.