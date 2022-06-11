Пушков раскрыл цели Финляндии в адрес РФ после вступления в НАТО

12 июня 2022 в 05:09 Размер текста - 17 +

Алексей Пушков предупредил о возможности появления ядерного оружия НАТО в Финляндии Фото: Сергей Шадрин © URA.RU новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО После вступления Финляндии в НАТО в стране взяли курс на разрыв всех отношений с Россией, поэтому велика возможность того, что там появится ядерное оружие альянса. Об этом заявил член Совета Федерации РФ от Пермского края Алексей Пушков. «Правительство Финляндии взяло курс на практически полный разрыв связей с Россией, вывод всех финских компаний с российского рынка и на полную интеграцию в НАТО, допускающую размещение военных баз и даже ядерного оружия», — написал политик в своем telegram-канале. Он добавил, что Хельсинки не принимает во внимание экономические потери, которые возникают из-за разрыва добрососедских отношений с РФ. По его мнению, на это имеются идеологические причины. Он уверен, что в итоге такие действия со стороны Хельсинки по отношению к России приведут к ухудшению финансовой стороны Финляндии и ослаблению безопасности в стране. Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в НАТО. Тогда Турция заблокировала начало переговоров о вступлении этих стран в альянс и выдвинула ряд требований, которые должны выполнить Финляндия и Швеция прежде чем подавать заявки. В Китае раскрыли контрмеры России, которые будут предприняты в случае расширения НАТО. В США предрекли НАТО кошмар из-за принятия Финляндия. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

После вступления Финляндии в НАТО в стране взяли курс на разрыв всех отношений с Россией, поэтому велика возможность того, что там появится ядерное оружие альянса. Об этом заявил член Совета Федерации РФ от Пермского края Алексей Пушков. «Правительство Финляндии взяло курс на практически полный разрыв связей с Россией, вывод всех финских компаний с российского рынка и на полную интеграцию в НАТО, допускающую размещение военных баз и даже ядерного оружия», — написал политик в своем telegram-канале. Он добавил, что Хельсинки не принимает во внимание экономические потери, которые возникают из-за разрыва добрососедских отношений с РФ. По его мнению, на это имеются идеологические причины. Он уверен, что в итоге такие действия со стороны Хельсинки по отношению к России приведут к ухудшению финансовой стороны Финляндии и ослаблению безопасности в стране. Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в НАТО. Тогда Турция заблокировала начало переговоров о вступлении этих стран в альянс и выдвинула ряд требований, которые должны выполнить Финляндия и Швеция прежде чем подавать заявки. В Китае раскрыли контрмеры России, которые будут предприняты в случае расширения НАТО. В США предрекли НАТО кошмар из-за принятия Финляндия.