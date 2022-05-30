В США предрекли НАТО кошмар из-за принятия Финляндии

31 мая 2022 в 06:09 Размер текста - 17 +

НАТО станет более уязвимо из-за принятия Финляндии, считает Эмма Эшфорд Фото: flogeljiri/depositphotos.com, стандартная лицензия Depositphotos.com новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО Вступление Финляндии в НАТО станет «стратегическим кошмаром» для альянса, так как это повысит его уязвимость. Об этом заявила старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Эмма Эшфорд. «Финская территория представляет собой стратегический кошмар. Это резко повысит уязвимость альянса перед Россией», — заявляет Эмма Эшфорд в статье для Bloomberg. Она уточняет, что все дело в российско-финской границе, протяженность которой составляет более 1200 километров. Также эксперт отметила, что принятие Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс делает из НАТО «громоздкий набор государств-членов». «Не нужно быть гением, чтобы понять, что 32 странами будет еще труднее управлять, чем 30», — резюмирует Эшфорд. Ранее Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Тогда Турция заблокировала начало переговоров о вступлении этих стран в альянс и выдвинула ряд требований, которые должны выполнить Финляндия и Швеция прежде чем подавать заявки. Политолог Йохан Бекман заявил, что Великобритания собирается спровоцировать конфликт Финляндии и России. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев предупредил, что Россия ответит Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс.

Вступление Финляндии в НАТО станет «стратегическим кошмаром» для альянса, так как это повысит его уязвимость. Об этом заявила старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Эмма Эшфорд. «Финская территория представляет собой стратегический кошмар. Это резко повысит уязвимость альянса перед Россией», — заявляет Эмма Эшфорд в статье для Bloomberg. Она уточняет, что все дело в российско-финской границе, протяженность которой составляет более 1200 километров. Также эксперт отметила, что принятие Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс делает из НАТО «громоздкий набор государств-членов». «Не нужно быть гением, чтобы понять, что 32 странами будет еще труднее управлять, чем 30», — резюмирует Эшфорд. Ранее Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Тогда Турция заблокировала начало переговоров о вступлении этих стран в альянс и выдвинула ряд требований, которые должны выполнить Финляндия и Швеция прежде чем подавать заявки. Политолог Йохан Бекман заявил, что Великобритания собирается спровоцировать конфликт Финляндии и России. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев предупредил, что Россия ответит Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс.