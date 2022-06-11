Путин прислал свердловчанам телеграмму ко Дню России

12 июня 2022 в 13:40 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин поздравил свердловчан с Днем России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин направил губернатору Свердловской области телеграмму, в которой поздравил свердловчан с Днем России. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. «Этот праздник дорог всем, кто гордится Родиной, чтит многовековые традиции патриотизма и служения Отечеству, передающиеся из поколения в поколение. И, конечно, он символизирует нашу общую ответственность за Россию и ее успешное будущее», — говорится в тексте письма. К поздравлениям присоединился председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он назвал праздник «символом величия Отчизны» и сказал, что россияне любят свою страну и гордятся ей. «Искренне верим, что сплоченность, самоотверженность, трудолюбие и созидательная многонационального народа — главная опора России в преодолении любых вызовов и угроз, залог ее успешного развития и процветания», — заявил Мишустин. День России традиционно празднуется 12 июня. В этот день в 1990 году была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР. В городах Урала в этом году пройдут праздничные концерты, фестивали и торжественные церемонии. В Екатеринбурге уже состоялся патриотический забег «Zа Россию», а также выступление сводного тысячного хора в центре города. С поздравлениями к уральцам обратился и полпред УрФО Владимир Якушев. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Президент РФ Владимир Путин направил губернатору Свердловской области телеграмму, в которой поздравил свердловчан с Днем России. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. «Этот праздник дорог всем, кто гордится Родиной, чтит многовековые традиции патриотизма и служения Отечеству, передающиеся из поколения в поколение. И, конечно, он символизирует нашу общую ответственность за Россию и ее успешное будущее», — говорится в тексте письма. К поздравлениям присоединился председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он назвал праздник «символом величия Отчизны» и сказал, что россияне любят свою страну и гордятся ей. «Искренне верим, что сплоченность, самоотверженность, трудолюбие и созидательная многонационального народа — главная опора России в преодолении любых вызовов и угроз, залог ее успешного развития и процветания», — заявил Мишустин. День России традиционно празднуется 12 июня. В этот день в 1990 году была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР. В городах Урала в этом году пройдут праздничные концерты, фестивали и торжественные церемонии. В Екатеринбурге уже состоялся патриотический забег «Zа Россию», а также выступление сводного тысячного хора в центре города. С поздравлениями к уральцам обратился и полпред УрФО Владимир Якушев.