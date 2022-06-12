В День города из Перми была отправлена партия гумпомощи в Донбасс

13 июня 2022 в 03:29 Размер текста - 17 +

Сбор гуманитарной помощи в территориях региона и ее доставку в Пермь координирует региональное отделение партии «Единая Россия» Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В день рождения столицы Прикамья из Перми 12 июня в Белгородскую область были отправлены 4 фуры с 80 тоннами гуманитарного груза в поддержку жителей Луганской и Донецкой народных республик. В рамках поддержки — крупнейшей за все время проведения подобных акции — пострадавшие регионы получат стройматериалы, продукты питания и предметы первой необходимости, передает пресс-служба правительства Пермского края. «Сегодня, 12 июня, из Перми отправлены четыре фуры. Это крупнейшая партия, отправленная из региона за все время проведения общественной акции взаимопомощи. С марта, включая эту поставку, в качестве помощи населению Донбасса отправлено 13 фур общим грузом 260 тонн», — написано на правительственном сайте. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин лично поблагодарил всех, кто принимал участие в сборе гумгруза: «Это и предприятия нашего края, и общественные объединения, и политические партии, и просто неравнодушные люди. Понимаем, насколько важно тем, кто оказался в трудной ситуации на Донбассе чувствовать поддержку. Символично, что отправка происходит в День России и День города Перми». Три из четырех грузовиков укомплектованы стройматериалами. В четвертый — загружена большая партия продуктов питания — это, преимущественно, консервы и бакалея. Еще полфуры загружено предметами первой необходимости, среди которых средства личной гигиены, одежда, продукты и прочие товары. О том, что в Перми появился пункт приема гуманитарной помощи, которую направят военным подразделениям в ЛНР и ДНР, URA.RU сообщало ранее. Штаб по сбору необходимых вещей в столице региона расположен на улице Советская, 76. Всего по краю таких пунктов существует, порядка, пятидесяти. 21 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Эта мера, по словам лидера страны, была вынужденной, в условиях агрессии властей Украины. Соответствующие указы были подписаны после видеообращения к россиянам. Первыми странами, которые вслед за Россией подтвердили независимость ДНР и ЛНР, стали Венесуэла, Куба и Никарагуа. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась спустя три дня. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защитить жителей ЛДНР от восьмилетнего геноцида со стороны ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В день рождения столицы Прикамья из Перми 12 июня в Белгородскую область были отправлены 4 фуры с 80 тоннами гуманитарного груза в поддержку жителей Луганской и Донецкой народных республик. В рамках поддержки — крупнейшей за все время проведения подобных акции — пострадавшие регионы получат стройматериалы, продукты питания и предметы первой необходимости, передает пресс-служба правительства Пермского края. «Сегодня, 12 июня, из Перми отправлены четыре фуры. Это крупнейшая партия, отправленная из региона за все время проведения общественной акции взаимопомощи. С марта, включая эту поставку, в качестве помощи населению Донбасса отправлено 13 фур общим грузом 260 тонн», — написано на правительственном сайте. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин лично поблагодарил всех, кто принимал участие в сборе гумгруза: «Это и предприятия нашего края, и общественные объединения, и политические партии, и просто неравнодушные люди. Понимаем, насколько важно тем, кто оказался в трудной ситуации на Донбассе чувствовать поддержку. Символично, что отправка происходит в День России и День города Перми». Три из четырех грузовиков укомплектованы стройматериалами. В четвертый — загружена большая партия продуктов питания — это, преимущественно, консервы и бакалея. Еще полфуры загружено предметами первой необходимости, среди которых средства личной гигиены, одежда, продукты и прочие товары. О том, что в Перми появился пункт приема гуманитарной помощи, которую направят военным подразделениям в ЛНР и ДНР, URA.RU сообщало ранее. Штаб по сбору необходимых вещей в столице региона расположен на улице Советская, 76. Всего по краю таких пунктов существует, порядка, пятидесяти. 21 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Эта мера, по словам лидера страны, была вынужденной, в условиях агрессии властей Украины. Соответствующие указы были подписаны после видеообращения к россиянам. Первыми странами, которые вслед за Россией подтвердили независимость ДНР и ЛНР, стали Венесуэла, Куба и Никарагуа. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась спустя три дня. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защитить жителей ЛДНР от восьмилетнего геноцида со стороны ВСУ.