10 июня 2022

В Перми объявлен сбор гумпомощи для бойцов ЛДНР

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, гуманитарная помощь, украина, мариуполь, война, гуманитарная катастрофа, СВО, специальная военная операция
Волонтеры проекта закупают товары, предоставляют склады, оказывают информационную поддержку и помощь в доставке гуманитарных грузов Фото:

В Перми появился пункт приема гуманитарной помощи, которую направят военным подразделениям в ЛНР и ДНР. Штаб по сбору необходимых вещей расположен на улице Советская, 76, рассказали в пресс-службе губернатора региона.

«Запущен проект „Все для победы!“, который собирает гуманитарную помощь по заявкам от военных подразделений Донбасса. Его пункт приема появился и в Прикамье. На сайте проекта размещаются запросы, собранные военкорами от военных подразделений ЛДНР и жителей», — написано на сайте правительства Прикамья.

В списке самого необходимого — форма, берцы и квадрокоптеры. Через официальный сайт можно перечислить любую сумму для покупки снаряжения или привезти вещи в штаб самостоятельно. «Жители Пермского края уже начали помогать защитникам Донбасса», — говорится в сообщении.

Ранее, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Такой шаг был необходим в условиях агрессии властей Украины.

Позже, 24 февраля, Россия объявила о начале специальной военной операции на Украине. Ее главная цель — помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида, а также освобождение территорий ДНР и ЛНР.

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В Перми появился пункт приема гуманитарной помощи, которую направят военным подразделениям в ЛНР и ДНР. Штаб по сбору необходимых вещей расположен на улице Советская, 76, рассказали в пресс-службе губернатора региона. «Запущен проект „Все для победы!“, который собирает гуманитарную помощь по заявкам от военных подразделений Донбасса. Его пункт приема появился и в Прикамье. На сайте проекта размещаются запросы, собранные военкорами от военных подразделений ЛДНР и жителей», — написано на сайте правительства Прикамья. В списке самого необходимого — форма, берцы и квадрокоптеры. Через официальный сайт можно перечислить любую сумму для покупки снаряжения или привезти вещи в штаб самостоятельно. «Жители Пермского края уже начали помогать защитникам Донбасса», — говорится в сообщении. Ранее, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Такой шаг был необходим в условиях агрессии властей Украины. Позже, 24 февраля, Россия объявила о начале специальной военной операции на Украине. Ее главная цель — помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида, а также освобождение территорий ДНР и ЛНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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