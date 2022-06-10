В Перми объявлен сбор гумпомощи для бойцов ЛДНР

Волонтеры проекта закупают товары, предоставляют склады, оказывают информационную поддержку и помощь в доставке гуманитарных грузов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Перми появился пункт приема гуманитарной помощи, которую направят военным подразделениям в ЛНР и ДНР. Штаб по сбору необходимых вещей расположен на улице Советская, 76, рассказали в пресс-службе губернатора региона.

«Запущен проект „Все для победы!“, который собирает гуманитарную помощь по заявкам от военных подразделений Донбасса. Его пункт приема появился и в Прикамье. На сайте проекта размещаются запросы, собранные военкорами от военных подразделений ЛДНР и жителей», — написано на сайте правительства Прикамья.

В списке самого необходимого — форма, берцы и квадрокоптеры. Через официальный сайт можно перечислить любую сумму для покупки снаряжения или привезти вещи в штаб самостоятельно. «Жители Пермского края уже начали помогать защитникам Донбасса», — говорится в сообщении.

Ранее, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Такой шаг был необходим в условиях агрессии властей Украины.

Позже, 24 февраля, Россия объявила о начале специальной военной операции на Украине. Ее главная цель — помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида, а также освобождение территорий ДНР и ЛНР.