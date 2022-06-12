В ФРГ нашли способ скоростной отправки зерна из Украины в ЕС

13 июня 2022 в 04:10 Размер текста - 17 +

Власти Германии обсуждают создание денежного фонда для ускорения экспорта украинского зерна по железной дороге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Власти Германии намерены помочь ускоренно вывезти украинское зерно на территорию Евросоюза с помощью железнодорожного транспорта. Об этом заявил уполномоченный правительства ФРГ по железнодорожным перевозкам Михаэль Тойрер. «Мы делаем все возможное для того, чтобы зерно можно было перевозить из Украины по железной дороге для предотвращения глобального голода», — сказал он, передает газета Handelsblatt. Предполагается, что таким образом из 23 млн тонн зерна, которое хранится на территории Украины, удастся вывезти до 10 млн. Украинское зерно невозможно вывезти из портов в Черном море из-за того, что Киев заминировал их. Это произошло в ходе специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна не будет атаковать ВСУ при разминировании портов, он выразил готовность обеспечить поставки продовольствия и удобрений из России. Путин призвал снять санкции, осложняющие экспорт из РФ и назвал «блефом» заявления, что Россия не дает вывозить зерно с Украины. В Кремле заявляли, что Киев преувеличивает данные о запасах зерна в черноморских портах, чтобы обвинить Москву в мировом продовольственном кризисе. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Власти Германии намерены помочь ускоренно вывезти украинское зерно на территорию Евросоюза с помощью железнодорожного транспорта. Об этом заявил уполномоченный правительства ФРГ по железнодорожным перевозкам Михаэль Тойрер. «Мы делаем все возможное для того, чтобы зерно можно было перевозить из Украины по железной дороге для предотвращения глобального голода», — сказал он, передает газета Handelsblatt. Предполагается, что таким образом из 23 млн тонн зерна, которое хранится на территории Украины, удастся вывезти до 10 млн. Украинское зерно невозможно вывезти из портов в Черном море из-за того, что Киев заминировал их. Это произошло в ходе специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна не будет атаковать ВСУ при разминировании портов, он выразил готовность обеспечить поставки продовольствия и удобрений из России. Путин призвал снять санкции, осложняющие экспорт из РФ и назвал «блефом» заявления, что Россия не дает вывозить зерно с Украины. В Кремле заявляли, что Киев преувеличивает данные о запасах зерна в черноморских портах, чтобы обвинить Москву в мировом продовольственном кризисе.