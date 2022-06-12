Члены ВТО подписали заявление о поддержке экспорта с Украины

13 июня 2022 в 06:01 Размер текста - 17 +

Заявление подписали 56 членов ВТО Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Евросоюз, США, Великобритания, Австралия и еще 52 члена Всемирной торговой организации (ВТО, всего в нее входят 164 участника) подписали заявление о помощи Украине в экспорте некоторых товаров. Документ можно прочитать на сайте торгового представителя США Кэтрин Тай. «Украина является одним из ведущих мировых экспортеров ключевых сельскохозяйственных продуктов, таких как пшеница, кукуруза, ячмень и подсолнечное масло. Это крупный поставщик Всемирной продовольственной программы. […] Мы будем стремиться поддерживать Украину и способствовать ее экспорту. Мы призываем членов ВТО поступать так же, соразмерно их возможностям, в том числе путем облегчения использования инфраструктуры или облегчения и упрощения таможенных процедур», — говорится в заявлении стран. Власти Германии также предложили Украине свою помощь с вывозом зерна на территорию стран Евросоюза. Уполномоченный правительства ФРГ по железнодорожным перевозкам Михаэль Тойрер сказал, что ФРГ делает все, чтобы зерно можно было перевозить из Украины по железной дороге. Проблема с вывозом зерна возникла из-за того, что на Украине заминированы воды Черного моря. Ранее Путин заявил, что Россия гарантирует беспрепятственный выход судов с зерном, если Украина разминирует свои порты, а также обеспечит вывоз через порты подконтрольных РФ территорий. По словам президента РФ, также зерно можно вывезти через Белоруссию. Он пообещал, что российская армия не будет атаковать ВСУ во время разминирования портов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Евросоюз, США, Великобритания, Австралия и еще 52 члена Всемирной торговой организации (ВТО, всего в нее входят 164 участника) подписали заявление о помощи Украине в экспорте некоторых товаров. Документ можно прочитать на сайте торгового представителя США Кэтрин Тай. «Украина является одним из ведущих мировых экспортеров ключевых сельскохозяйственных продуктов, таких как пшеница, кукуруза, ячмень и подсолнечное масло. Это крупный поставщик Всемирной продовольственной программы. […] Мы будем стремиться поддерживать Украину и способствовать ее экспорту. Мы призываем членов ВТО поступать так же, соразмерно их возможностям, в том числе путем облегчения использования инфраструктуры или облегчения и упрощения таможенных процедур», — говорится в заявлении стран. Власти Германии также предложили Украине свою помощь с вывозом зерна на территорию стран Евросоюза. Уполномоченный правительства ФРГ по железнодорожным перевозкам Михаэль Тойрер сказал, что ФРГ делает все, чтобы зерно можно было перевозить из Украины по железной дороге. Проблема с вывозом зерна возникла из-за того, что на Украине заминированы воды Черного моря. Ранее Путин заявил, что Россия гарантирует беспрепятственный выход судов с зерном, если Украина разминирует свои порты, а также обеспечит вывоз через порты подконтрольных РФ территорий. По словам президента РФ, также зерно можно вывезти через Белоруссию. Он пообещал, что российская армия не будет атаковать ВСУ во время разминирования портов.