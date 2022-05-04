Вступивший в ряды ВСУ Макс Барских собрался в США

04 мая 2022 в 14:16 Размер текста - 17 +

Макс Барских улетел для выступления на вечеринке в США Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский певец Макс Барских (настоящее имя Николай Бортник), который ранее заявил, что вступает в ряды украинской армии, улетел в США. Там он выступит на вечеринке Billboard. «С украинскими артистами. Макс Барских», — гласит надпись афиши на официальной странице вечеринки в соцсетях. Billboard — еженедельный американский журнал, посвященный музыкальной индустрии. Вечеринка состоится в Лас-Вегасе. В начале апреля этого года Барских сообщил, что записался в ряды Вооруженных сил Украины, отмечает Пятый канал. Соответствующий ролик певец выложил в своих социальных сетях. Кроме того, артист отменил все свои концерты в России из-за начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. При этом Барских не вернул поклонникам деньги за купленные билеты. Артист также оскорбительно высказывался о россиянах, передает телеканал 360. Вынужденную спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей. После объявления спецоперации Россию покинули многие знаменитости. Среди них — политические деятели (Анатолий Чубайс), так и эстрадные артисты (Алла Пугачева и Максим Галкин), и общественные деятели (Чулпан Хаматова). Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Украинский певец Макс Барских (настоящее имя Николай Бортник), который ранее заявил, что вступает в ряды украинской армии, улетел в США. Там он выступит на вечеринке Billboard. «С украинскими артистами. Макс Барских», — гласит надпись афиши на официальной странице вечеринки в соцсетях. Billboard — еженедельный американский журнал, посвященный музыкальной индустрии. Вечеринка состоится в Лас-Вегасе. В начале апреля этого года Барских сообщил, что записался в ряды Вооруженных сил Украины, отмечает Пятый канал. Соответствующий ролик певец выложил в своих социальных сетях. Кроме того, артист отменил все свои концерты в России из-за начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. При этом Барских не вернул поклонникам деньги за купленные билеты. Артист также оскорбительно высказывался о россиянах, передает телеканал 360. Вынужденную спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей. После объявления спецоперации Россию покинули многие знаменитости. Среди них — политические деятели (Анатолий Чубайс), так и эстрадные артисты (Алла Пугачева и Максим Галкин), и общественные деятели (Чулпан Хаматова).