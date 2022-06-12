В тюменском депздраве раскрыли статистику по абортам

Количество абортов упало с 1724 до 1524, об этом рассказал директор депздрава Тюменской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Снижение количества абортов в этом году до 1524 операций зафиксировал департамент здравоохранения Тюменской области. Об этом СМИ рассказала директор регионального депздрава Наталья Логинова. При этом точная цифра вначале не сообщилась, она стала известна только после сравнения с данными за период с прошлого года.

«С января по май этого года в Тюменской области выполнили на 200 абортов меньше, чем за аналогичный период. Снижение составило 11,6%. Самая молодая пациентка прервала беременность в возрасте 14,5 лет, самая возрастная — в 47 лет», — прокомментировала 72.RU Логвинова. В издании также уточнили, что, исходя из приведенных цифр, с начала этого года 1524 женщины прервали беременность. За аналогичный период прошлого года к аборту прибегли 1724 женщины.

Ранее сообщалось, что тюменских врачей, медсестер и психологов научат отговаривать от абортов. Проект «Тюменская область ЗА рождение» получил финансирование благодаря гранту, который выделил департамент соцразвития.