ВСУ нанесли удар по жилому сектору в Донецке Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Снаряд, выпущенный Вооруженными силами Украины (ВСУ), попал в жилой дом в Донецке. В результате обстрела шесть человек получили ранения.

«Прилетел первый снаряд в дом. Начался пожар. Мы побежали на помощь, люди стали выпрыгивать из окон с другой стороны. Ребенок 14-15 лет с переломанным тазом и мама. Бабушка на третьем этаже с осколочным ранением. Два дома, 19-й и тот. Там тоже мужчина и женщина с осколочными ранениями. Там прямо в здание тоже прилет был. Шесть человек получили ранения», — рассказал Пятому каналу один из бойцов армии ДНР.

Сегодня ВСУ также обстреляли Майский рынок в Донецке. В результате обстрела погибли женщина и ребенок.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение. Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ.

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