ВСУ обстреляли рынок в Донецке, погибли женщина и ребенок

13 июня 2022 в 14:59 Размер текста - 17 +

В результате обстрела пострадало несколько человек Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ нанесли удар по центру Донецка, обстреляв Майский рынок. Такую информацию сообщил советник главы правительства ДНР Ян Гагин. «[В результате обстрела] известно как минимум о погибшей женщине с ребенком. Есть раненые», — отметил он в беседе с РИА «Новости». О том, что подразделения Вооруженных сил Украины продолжают вести массированные обстрелы столицы Донецкой народной республики, ранее заявлял официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Его слова передает «Федеральное агентство новостей». Он уточнил, что это происходит сразу после того, как Киеву начали поставлять тяжелое вооружение, сообщает MK.RU. После обострения конфликта между ВСУ и жителями Донбасса Россия была вынуждена начать специальную операцию по денацификации идемилитаризаии территории и спасению людей. На март этого года освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

ВСУ нанесли удар по центру Донецка, обстреляв Майский рынок. Такую информацию сообщил советник главы правительства ДНР Ян Гагин. «[В результате обстрела] известно как минимум о погибшей женщине с ребенком. Есть раненые», — отметил он в беседе с РИА «Новости». О том, что подразделения Вооруженных сил Украины продолжают вести массированные обстрелы столицы Донецкой народной республики, ранее заявлял официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Его слова передает «Федеральное агентство новостей». Он уточнил, что это происходит сразу после того, как Киеву начали поставлять тяжелое вооружение, сообщает MK.RU. После обострения конфликта между ВСУ и жителями Донбасса Россия была вынуждена начать специальную операцию по денацификации идемилитаризаии территории и спасению людей. На март этого года освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.