Конгресс США паникует из-за дружбы России и Китая

В США обратили внимание на выгодное положение Китая и России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Конгрессе США обеспокоены дружбой России и Китая — главного конкурента Штатов на мировой экономической арене. В то время, как в США активно выкачивают запасы нефти, Китай покупает у России энергоресурсы по выгодной цене. Письмо об этом министру энергетики США Дженнифер Грэнхолм направили члены американского конгресса Кэти Макморрис-Роджерс и Фред Аптон.

«Действующая администрация стремительно опустошает запасы топлива и не предлагает планов относительно их использования. В то же время Китай стремительно укрепляет энергетические связи с Россией и наращивает свои стратегические резервы за счет недорогой российской нефти», — оригинал документа есть в распоряжении RT.

Помимо Китая, Индия и другие страны становятся все более важным источником доходов от нефти для России, дополняет MK.RU . Население Индии составляет 1,4 миллиарда человек, оно потребило около 60 миллионов баррелей российской нефти за первые пять месяцев этого года.

Страны Евросоюза, а также США, Канада и другие государства ввели санкции против РФ из-за вынужденной спецоперации на Украине. На Россию были наложены жесткие санкции, шестой пакет ограничений для Евросоюза предполагает частичное эмбарго на российскую нефть. В США полностью запретили энергоносители из РФ. Однако все ограничения сыграли против недружественных государств: так, Штаты уже заявили о начале худшего за 50 лет энергетического кризиса.

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