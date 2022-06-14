Конгресс США паникует из-за дружбы России и Китая

В Конгрессе США обеспокоены дружбой России и Китая — главного конкурента Штатов на мировой экономической арене. В то время, как в США активно выкачивают запасы нефти, Китай покупает у России энергоресурсы по выгодной цене. Письмо об этом министру энергетики США Дженнифер Грэнхолм направили члены американского конгресса Кэти Макморрис-Роджерс и Фред Аптон.
«Действующая администрация стремительно опустошает запасы топлива и не предлагает планов относительно их использования. В то же время Китай стремительно укрепляет энергетические связи с Россией и наращивает свои стратегические резервы за счет недорогой российской нефти», — оригинал документа есть в распоряжении RT.
Помимо Китая, Индия и другие страны становятся все более важным источником доходов от нефти для России, дополняет MK.RU. Население Индии составляет 1,4 миллиарда человек, оно потребило около 60 миллионов баррелей российской нефти за первые пять месяцев этого года.
Страны Евросоюза, а также США, Канада и другие государства ввели санкции против РФ из-за вынужденной спецоперации на Украине. На Россию были наложены жесткие санкции, шестой пакет ограничений для Евросоюза предполагает частичное эмбарго на российскую нефть. В США полностью запретили энергоносители из РФ. Однако все ограничения сыграли против недружественных государств: так, Штаты уже заявили о начале худшего за 50 лет энергетического кризиса.
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В Конгрессе США обеспокоены дружбой России и Китая — главного конкурента Штатов на мировой экономической арене. В то время, как в США активно выкачивают запасы нефти, Китай покупает у России энергоресурсы по выгодной цене. Письмо об этом министру энергетики США Дженнифер Грэнхолм направили члены американского конгресса Кэти Макморрис-Роджерс и Фред Аптон. «Действующая администрация стремительно опустошает запасы топлива и не предлагает планов относительно их использования. В то же время Китай стремительно укрепляет энергетические связи с Россией и наращивает свои стратегические резервы за счет недорогой российской нефти», — оригинал документа есть в распоряжении RT. Помимо Китая, Индия и другие страны становятся все более важным источником доходов от нефти для России, дополняет MK.RU. Население Индии составляет 1,4 миллиарда человек, оно потребило около 60 миллионов баррелей российской нефти за первые пять месяцев этого года. Страны Евросоюза, а также США, Канада и другие государства ввели санкции против РФ из-за вынужденной спецоперации на Украине. На Россию были наложены жесткие санкции, шестой пакет ограничений для Евросоюза предполагает частичное эмбарго на российскую нефть. В США полностью запретили энергоносители из РФ. Однако все ограничения сыграли против недружественных государств: так, Штаты уже заявили о начале худшего за 50 лет энергетического кризиса.