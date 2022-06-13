Денис Пушилин признателен руководству Челябинской области за помощь республике и личный приезд (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин поблагодарил за смелость делегацию Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером. Об этом Пушилин 14 июня написал в своем telegram-канале. Челябинцы прибыли в республику, чтобы заключить соглашение о поддержке и сотрудничестве с Ясиноватой и Волновахским районом.

«Искренних слов благодарности заслуживает смелость руководства Челябинской области и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Спасибо за приезд в такое опасное время и братское отношение», — написал Пушилин.

Он подчеркнул, что прифронтовой город Ясиноватая имеет множество разрушений из-за украинских обстрелов. Волноваху же, отступая, вооруженные украинские формирования буквально превращали в выжженную землю.

«За три последних месяца в Ясиноватой не осталось ни одного социального объекта, который был бы целым и не подвергся украинской агрессии: это школы, детские сады, больницы. И там, и в Волновахе еще неспокойно — обстрелы продолжаются», — добавил Пушилин.

Челябинская область начала гуманитарную поддержку жителей Донбасса практически с 24 февраля, когда президент Владимир Путин санкционировал спецоперацию по защите населения Донбасса от геноцида, а также по денацификации Украины. Южный Урал помогает восстанавливать жилой сектор, коммунальную инфраструктуру и соцобъекты Волновахи я Ясиноватой.

Уточнить параметры углубляющего и более предметного сотрудничества вместе с Текслером прибыли курирующая социальную сферу первый вице-губернатор Ирина Гехт и куратор строительства, ЖКХ и инфраструктуры вице-губернатор Сергей Шаль. Ямальскую делегацию ЯНАО возглавляет губернатор Дмитрий Артюхов.

Делегации Челябинской области и ЯНАО прибыли в Донбасс в момент ожесточенных обстрелов со сторона армии Украины Фото: telegram-канал «Пушилин Д. В.»

Алексея Текслера (второй слева) сопровождают кураторы социальной и строительной сфер: Ирина Гехт и Сергей Шаль (крайний справа) Фото: telegram-канал «Пушилин Д. В.»

Со стороны ДНР в переговорах участвовал лично глава республики Денис Пушилин Фото: telegram-канал «Пушилин Д. В.»

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