13 июня 2022
12 июня 2022

Глава ДНР поблагодарил челябинского губернатора за смелость. Фото

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
Денис Пушилин признателен руководству Челябинской области за помощь республике и личный приезд (фото из архива) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин поблагодарил за смелость делегацию Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером. Об этом Пушилин 14 июня написал в своем telegram-канале. Челябинцы прибыли в республику, чтобы заключить соглашение о поддержке и сотрудничестве с Ясиноватой и Волновахским районом.

«Искренних слов благодарности заслуживает смелость руководства Челябинской области и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Спасибо за приезд в такое опасное время и братское отношение», — написал Пушилин.

Он подчеркнул, что прифронтовой город Ясиноватая имеет множество разрушений из-за украинских обстрелов. Волноваху же, отступая, вооруженные украинские формирования буквально превращали в выжженную землю.

«За три последних месяца в Ясиноватой не осталось ни одного социального объекта, который был бы целым и не подвергся украинской агрессии: это школы, детские сады, больницы. И там, и в Волновахе еще неспокойно — обстрелы продолжаются», — добавил Пушилин.

Челябинская область начала гуманитарную поддержку жителей Донбасса практически с 24 февраля, когда президент Владимир Путин санкционировал спецоперацию по защите населения Донбасса от геноцида, а также по денацификации Украины. Южный Урал помогает восстанавливать жилой сектор, коммунальную инфраструктуру и соцобъекты Волновахи я Ясиноватой.

Уточнить параметры углубляющего и более предметного сотрудничества вместе с Текслером прибыли курирующая социальную сферу первый вице-губернатор Ирина Гехт и куратор строительства, ЖКХ и инфраструктуры вице-губернатор Сергей Шаль. Ямальскую делегацию ЯНАО возглавляет губернатор Дмитрий Артюхов.

Делегации Челябинской области и ЯНАО прибыли в Донбасс в момент ожесточенных обстрелов со сторона армии Украины
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Алексея Текслера (второй слева) сопровождают кураторы социальной и строительной сфер: Ирина Гехт и Сергей Шаль (крайний справа)
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Со стороны ДНР в переговорах участвовал лично глава республики Денис Пушилин
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Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин поблагодарил за смелость делегацию Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером. Об этом Пушилин 14 июня написал в своем telegram-канале. Челябинцы прибыли в республику, чтобы заключить соглашение о поддержке и сотрудничестве с Ясиноватой и Волновахским районом. «Искренних слов благодарности заслуживает смелость руководства Челябинской области и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Спасибо за приезд в такое опасное время и братское отношение», — написал Пушилин. Он подчеркнул, что прифронтовой город Ясиноватая имеет множество разрушений из-за украинских обстрелов. Волноваху же, отступая, вооруженные украинские формирования буквально превращали в выжженную землю. «За три последних месяца в Ясиноватой не осталось ни одного социального объекта, который был бы целым и не подвергся украинской агрессии: это школы, детские сады, больницы. И там, и в Волновахе еще неспокойно — обстрелы продолжаются», — добавил Пушилин. Челябинская область начала гуманитарную поддержку жителей Донбасса практически с 24 февраля, когда президент Владимир Путин санкционировал спецоперацию по защите населения Донбасса от геноцида, а также по денацификации Украины. Южный Урал помогает восстанавливать жилой сектор, коммунальную инфраструктуру и соцобъекты Волновахи я Ясиноватой. Уточнить параметры углубляющего и более предметного сотрудничества вместе с Текслером прибыли курирующая социальную сферу первый вице-губернатор Ирина Гехт и куратор строительства, ЖКХ и инфраструктуры вице-губернатор Сергей Шаль. Ямальскую делегацию ЯНАО возглавляет губернатор Дмитрий Артюхов.
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