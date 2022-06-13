Пермяков ждет пятикратное увеличение штрафов

Депутаты предлагали повышать штрафы только за проезд в транспорте без кондукторов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поддержал законопроект мэра Перми Алексея Демкина о пятикратном увеличении штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте. Позицию главы региона озвучил на заседании рабочей группы заксобрания по доработке инициативы ко второму чтению 14 июня представитель администрации губернатора, передает корреспондент URA.RU.

«Мы предлагаем установить штраф за первое нарушение 2500 рублей, за повторное — пять тысяч рублей», — обозначил позицию инициатора законопроекта первый вице-мэр Перми Эдуард Хайруллин. «Поддерживаем предложение города», — отметил представитель администрации.

Всего ко второму чтению поступило 14 поправок. Депутат от партии КПРФ Дмитрий Кожанов предлагал ранжировать штраф в зависимости от наличия кондуктора, поскольку их нет только в Перми. Депутат Алексей Инюткин («Единая Россия») предлагал повысить штрафы до 1000 за первое нарушение и до 2000 рублей за повторное. Государственно-правовое управление заксобрания вообще посчитало, что законопроект требует доработки, поскольку противоречит решениям Конституционного суда. Он не содержит обоснования такого серьезного повышения штрафов.

В итоге все поправки, кроме редакционных, были отклонены. Также депутаты поддержали поправку мэрии Перми о том, что повышенные штрафы для владельцев безлимитных проездных будут действовать с 1 сентября. Сейчас не приняты все необходимые законодательные решения. Для этой категории пассажиров первое нарушение будет наказываться предупреждением, второе — штрафом в 500 рублей.

Источник URA.RU в заксобрании пояснил, что все члены рабочей группы были недовольны таким существенным повышением штрафов. Они опасаются недовольства жителей. Но решающую роль сыграла позиция губернатора. «Потому что 80% оплачивают проезд и тем самым платят за 20% „зайцев“», — пояснил собеседник агентства. Мэрия в свою очередь пообещала, что все собранные деньги от штрафов будут направлены на обновление транспортной системы.

Законопроект о повышении штрафов мэр Перми внес еще в январе. Он вызвал общественный резонанс. Его рассмотрение неоднократно переносили. В первом чтении документ был принят в марте. Тогда несколько депутатов от «Единой России» озвучили, что размер штрафов требует корректировки. После несколько раз продляли срок внесения поправок.

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