Довыборы в Тюменскую облдуму в ЯНАО пройдут в один день

14 июня 2022 в 18:04 Размер текста - 17 +

Выборы в региональный парламент намечены на 11 сентября Фото: Николай Бастриков © URA.RU Довыборы в Тюменскую областную думу пройдут в один день — 11 сентября. Об этом URA.RU сообщили в избирательной комиссии региона. Борьба за вакантный мандат развернется на территории Надымского района и Нового Уренгоя (ЯНАО). «Проведение выборов в этом году планируется в течение одного дня — 11 сентября 2022 года», — рассказали в избиркоме. Кроме довыборов в облдуму в Тюменской области также состоятся довыборы двух кандидатов в депутаты городской думы Тобольска. Новый состав Тюменской облдумы был сформирован по итогам трехдневного голосования с 17 по 19 сентября 2021 года. По итогам выборов, «Единая Россия» получила в парламенте 38 мест из 48. Вакантное место в облдуме появилось после гибели депутата от ЯНАО Михаила Пацевича, найденного мертвым под окном многоэтажки в Новом Уренгое. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Довыборы в Тюменскую областную думу пройдут в один день — 11 сентября. Об этом URA.RU сообщили в избирательной комиссии региона. Борьба за вакантный мандат развернется на территории Надымского района и Нового Уренгоя (ЯНАО). «Проведение выборов в этом году планируется в течение одного дня — 11 сентября 2022 года», — рассказали в избиркоме. Кроме довыборов в облдуму в Тюменской области также состоятся довыборы двух кандидатов в депутаты городской думы Тобольска. Новый состав Тюменской облдумы был сформирован по итогам трехдневного голосования с 17 по 19 сентября 2021 года. По итогам выборов, «Единая Россия» получила в парламенте 38 мест из 48. Вакантное место в облдуме появилось после гибели депутата от ЯНАО Михаила Пацевича, найденного мертвым под окном многоэтажки в Новом Уренгое.