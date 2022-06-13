ЯНАО отправит на Донбасс технику в качестве помощи

Губернатор ЯНАО посетил Волноваху Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В рамках соглашения о помощи Волновахе Ямал отправит туда 15 единиц техники уже в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В ближайшее время в качестве помощи от Ямало-Ненецкого автономного округа Волновахскому району будут переданы пожарные машины, дорожная, специальная техника, а также пассажирские автобусы. Всего 15 единиц. Помимо этого, Ямал направляет строительные материалы, медикаменты, 6 тысяч продуктовых наборов», — говорится в сообщении пресс-службой со ссылкой на слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

Как сообщили в пресс-службе, уже на этой неделе будут отправлены две пожарные машины. Также ожидается, что в скором времени в Волноваху придет первая большая партия гуманитарного груза. В поездке по территории района главу ЯНАО сопровождал его заместитель, ответственный за строительство и транспорт на Ямале, Александр Подорога.

Ранее Артюхов подписал соглашение о сотрудничестве с руководителем Волновахского района. Позже глава ДНР Денис Пушилин поблагодарил губернатора Ямала за смелость.

Спецоперация на Украине была объявлена президентом РФ 24 февраля. Как сообщалось, ее главные цели — денацификация и демилитаризация, а также защита мирных жителей. Как сообщало Минобороны РФ, ВСУ и нацбаты готовили нападение на Донбасс в марте, которое удалось предотвратить.