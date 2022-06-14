Помощник Путина уличил Макрона в обмане

14 июня 2022 в 19:07 Размер текста - 17 +

Телефонные переговоры Владимира Путина и Эмманюэля Макрона длятся не меньше часа, рассказал Юрий Ушаков Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон провели менее 100 часов телефонных переговорах, хотя ранее французский лидер утверждал обратное. Об этом в ходе конференц-колла заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Путин провел уже около 140 бесед по телефону с более чем 40 лидерами. Причем французский президент заявлял, что 100 часов провел с Путиным. 100 часов я бы не подтвердил, но подтвердил бы то, что все беседы Путина с Макроном продолжаются более часа», — передает слова Ушакова корреспондент URA.RU. Ранее Эмманюэль Макрон заявлял, что с начала спецоперации на Украине провел в телефонных беседах с Путиным более 100 часов. «Уже трудно сосчитать, сколько разговоров состоялось с президентом России. Мы проговорили не менее сотни часов», — заявлял Макрон. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон провели менее 100 часов телефонных переговорах, хотя ранее французский лидер утверждал обратное. Об этом в ходе конференц-колла заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Путин провел уже около 140 бесед по телефону с более чем 40 лидерами. Причем французский президент заявлял, что 100 часов провел с Путиным. 100 часов я бы не подтвердил, но подтвердил бы то, что все беседы Путина с Макроном продолжаются более часа», — передает слова Ушакова корреспондент URA.RU. Ранее Эмманюэль Макрон заявлял, что с начала спецоперации на Украине провел в телефонных беседах с Путиным более 100 часов. «Уже трудно сосчитать, сколько разговоров состоялось с президентом России. Мы проговорили не менее сотни часов», — заявлял Макрон.