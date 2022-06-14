Помощник Путина уличил Макрона в обмане

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, макрон эмманюэль
Телефонные переговоры Владимира Путина и Эмманюэля Макрона длятся не меньше часа, рассказал Юрий Ушаков Фото:

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон провели менее 100 часов телефонных переговорах, хотя ранее французский лидер утверждал обратное. Об этом в ходе конференц-колла заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Путин провел уже около 140 бесед по телефону с более чем 40 лидерами. Причем французский президент заявлял, что 100 часов провел с Путиным. 100 часов я бы не подтвердил, но подтвердил бы то, что все беседы Путина с Макроном продолжаются более часа», — передает слова Ушакова корреспондент URA.RU.

Ранее Эмманюэль Макрон заявлял, что с начала спецоперации на Украине провел в телефонных беседах с Путиным более 100 часов. «Уже трудно сосчитать, сколько разговоров состоялось с президентом России. Мы проговорили не менее сотни часов», — заявлял Макрон.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон провели менее 100 часов телефонных переговорах, хотя ранее французский лидер утверждал обратное. Об этом в ходе конференц-колла заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Путин провел уже около 140 бесед по телефону с более чем 40 лидерами. Причем французский президент заявлял, что 100 часов провел с Путиным. 100 часов я бы не подтвердил, но подтвердил бы то, что все беседы Путина с Макроном продолжаются более часа», — передает слова Ушакова корреспондент URA.RU. Ранее Эмманюэль Макрон заявлял, что с начала спецоперации на Украине провел в телефонных беседах с Путиным более 100 часов. «Уже трудно сосчитать, сколько разговоров состоялось с президентом России. Мы проговорили не менее сотни часов», — заявлял Макрон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...