Байден устроил публичную истерику

Джо Байден не сдержал эмоций, отвечая на обвинения о «бездумных тратах» Белого дома
Президент США Джо Байден перешел на крик, когда рассказывал о формировании бюджета и федеральных программах, выдвинутых Белым домом. Американский президент не сдержал эмоций, отвечая на обвинения о «бездумных тратах» Белого дома.
«Я не хочу больше слышать эту ложь о бездумных расходах. Мы меняем жизнь людей!» — прокричал Байден. Его слова приводит РИА «Новости».
Ранее члены Конгресса США потребовали от администрации президента предоставить детальную информацию о расходовании выделенных Украине средств. Американские чиновники опасаются, что миллиарды долларов, которые выделили на помощь Украине, могут расходоваться не по назначению.
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