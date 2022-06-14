Байден устроил публичную истерику

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
, байден
Джо Байден не сдержал эмоций, отвечая на обвинения о «бездумных тратах» Белого дома Фото:

Президент США Джо Байден перешел на крик, когда рассказывал о формировании бюджета и федеральных программах, выдвинутых Белым домом. Американский президент не сдержал эмоций, отвечая на обвинения о «бездумных тратах» Белого дома.

«Я не хочу больше слышать эту ложь о бездумных расходах. Мы меняем жизнь людей!» — прокричал Байден. Его слова приводит РИА «Новости».

Ранее члены Конгресса США потребовали от администрации президента предоставить детальную информацию о расходовании выделенных Украине средств. Американские чиновники опасаются, что миллиарды долларов, которые выделили на помощь Украине, могут расходоваться не по назначению.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Президент США Джо Байден перешел на крик, когда рассказывал о формировании бюджета и федеральных программах, выдвинутых Белым домом. Американский президент не сдержал эмоций, отвечая на обвинения о «бездумных тратах» Белого дома. «Я не хочу больше слышать эту ложь о бездумных расходах. Мы меняем жизнь людей!» — прокричал Байден. Его слова приводит РИА «Новости». Ранее члены Конгресса США потребовали от администрации президента предоставить детальную информацию о расходовании выделенных Украине средств. Американские чиновники опасаются, что миллиарды долларов, которые выделили на помощь Украине, могут расходоваться не по назначению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...