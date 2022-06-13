Американские чиновники боятся, что миллиарды для Украины украдут

С января 2022 года США выделили Украине 54 млрд долларов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Десятки миллиардов долларов, которые США выделили Украине, могут быть украдены. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на слова бывших и нынешних американский чиновников.

«Нынешние и бывшие официальные лица США предупреждают, что необходимо сделать больше, чтобы оружие и деньги не были перенаправлены, украдены или использованы не по назначению. „Мы двигались быстро и упорно, и, на мой взгляд, у нас не было времени, чтобы подумать об этом“, — сказал член палаты представителей Майк Роджерс. Хотя никаких случаев должностных преступлений выявлено не было, нынешние и бывшие чиновники говорят, что это, вероятно, вопрос времени», — пишет The Wall Street Journal.

По словам официальных лиц, с января этого года США уже выделили Украине более 54 млрд долларов. Это больше, чем ежегодная финансовая поддержка любой другой стране мира.

США и страны Запада резко увеличили финансовую и военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, президент США Джо Байден одобрил проект о предоставлении Украине рекордной финансовой помощи на сумму 40 млрд долларов. Однако позже члены Конгресса потребовали от администрации президента предоставить детальную информацию о расходовании выделенных Украине средств.

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