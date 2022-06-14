Медведев с сарказмом высказался по поводу экономики Запада. «Улыбайтесь господа»

15 июня 2022 в 01:05 Размер текста - 17 +

Паровоз западной экономики услуг летит в стену на полных парах, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Паровоз западной экономики услуг и цифровых валют летит в стену на полных парах, «улыбайтесь господа», а пока ожидаем осени, когда придется собирать «основной санкционный урожай». Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Про инфляцию, цены на все виды топлива и прогнозы по падению экономик напоминать не буду. Все данные в открытом доступе. И это только первый месяц лета. Ожидаем осени <…> когда придется собирать основной санкционный урожай. А пока паровоз их экономики услуг и цифровых валют летит в стену на полных парах. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!, — написал он в своем telegram-канале. Он добавил, что «с нетерпением» ждет очередного пакета европейских санкций против России. Следом Медведев выложил на совей странице в соцсети фотографию кошки, которую подписал — «в ожидании очередного пакета санкций». Из-за вынужденной спецоперации на Украине Европа и США ввели против РФ жесткие санкции, целью которых было подорвать экономику страны. 3 июля Евросоюз принял шестой пакет санкций в отношении России, который включает в себя частичный запрет на импорт нефти. Однако ограничения коснулись и Запада. Так, в США рекордно увеличился рост инфляции, а Конгресс обвинил действующего президента Джо Байдена в сильнейшем за последние 50 лет энергетическом кризисе в стране. При этом в России инфляция в годовом пересчете снизилась до 6,4%. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Паровоз западной экономики услуг и цифровых валют летит в стену на полных парах, «улыбайтесь господа», а пока ожидаем осени, когда придется собирать «основной санкционный урожай». Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Про инфляцию, цены на все виды топлива и прогнозы по падению экономик напоминать не буду. Все данные в открытом доступе. И это только первый месяц лета. Ожидаем осени <…> когда придется собирать основной санкционный урожай. А пока паровоз их экономики услуг и цифровых валют летит в стену на полных парах. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!, — написал он в своем telegram-канале. Он добавил, что «с нетерпением» ждет очередного пакета европейских санкций против России. Следом Медведев выложил на совей странице в соцсети фотографию кошки, которую подписал — «в ожидании очередного пакета санкций». Из-за вынужденной спецоперации на Украине Европа и США ввели против РФ жесткие санкции, целью которых было подорвать экономику страны. 3 июля Евросоюз принял шестой пакет санкций в отношении России, который включает в себя частичный запрет на импорт нефти. Однако ограничения коснулись и Запада. Так, в США рекордно увеличился рост инфляции, а Конгресс обвинил действующего президента Джо Байдена в сильнейшем за последние 50 лет энергетическом кризисе в стране. При этом в России инфляция в годовом пересчете снизилась до 6,4%.