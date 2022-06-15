Финансовый аналитик предсказал курс доллара на осень-2022

Летом доллар будет около 55-65 рублей, считает эксперт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курс доллара осенью будет составлять около 75 рублей. Такой прогноз сделал руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников.

«Думаю, что доллар летом будет удерживаться в коридоре 55-65. Возможно выпадение из этого коридора котировок, но на несколько дней. Осенью произойдет постепенное восстановление импорта и спрос на доллар повысится. Доллар по 75 в конце года меня не удивит», — сказал Верников в интервью «Прайм».

На прошлой неделе доллар упал до 57,6 рублей, евро составлял 60,9 рублей. 14 июня курс евро достиг 59 рублей, сообщает сайт MK.RU . Курсы валют по отношению к рублю снижаются уже более месяца после резкого роста в конце-февраля. Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявлял, что в ближайшие месяцы начнется ослабление рубля из-за постепенного смягчения регуляторных ограничений оборота валюты.