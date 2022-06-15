Финансовый аналитик предсказал курс доллара на осень-2022

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Доллары. Курган, валюта, купюра, доллары, курс доллара, сто долларов, доллар, 100 долларов
Летом доллар будет около 55-65 рублей, считает эксперт Фото:

Курс доллара осенью будет составлять около 75 рублей. Такой прогноз сделал руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников.

«Думаю, что доллар летом будет удерживаться в коридоре 55-65. Возможно выпадение из этого коридора котировок, но на несколько дней. Осенью произойдет постепенное восстановление импорта и спрос на доллар повысится. Доллар по 75 в конце года меня не удивит», — сказал Верников в интервью «Прайм».

На прошлой неделе доллар упал до 57,6 рублей, евро составлял 60,9 рублей. 14 июня курс евро достиг 59 рублей, сообщает сайт MK.RU. Курсы валют по отношению к рублю снижаются уже более месяца после резкого роста в конце-февраля. Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявлял, что в ближайшие месяцы начнется ослабление рубля из-за постепенного смягчения регуляторных ограничений оборота валюты.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Курс доллара осенью будет составлять около 75 рублей. Такой прогноз сделал руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников. «Думаю, что доллар летом будет удерживаться в коридоре 55-65. Возможно выпадение из этого коридора котировок, но на несколько дней. Осенью произойдет постепенное восстановление импорта и спрос на доллар повысится. Доллар по 75 в конце года меня не удивит», — сказал Верников в интервью «Прайм». На прошлой неделе доллар упал до 57,6 рублей, евро составлял 60,9 рублей. 14 июня курс евро достиг 59 рублей, сообщает сайт MK.RU. Курсы валют по отношению к рублю снижаются уже более месяца после резкого роста в конце-февраля. Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявлял, что в ближайшие месяцы начнется ослабление рубля из-за постепенного смягчения регуляторных ограничений оборота валюты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...