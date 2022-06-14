Ранее в его кабинете ФСБ проводила обыски Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге задержали директора института спорта УрФУ Евгения Шурманова. Об этом сообщил осведомленный источник.

«Директора Института физической культуры, спорта и молодежной политики Уральского федерального университета (УрФУ) Шурманова задержали», — цитирует инсайдера портал 66.ru. Ранее в кабинете Шурманова ФСБ проводила обыски.

Корреспонденту URA.RU дозвониться до Шурманова не удалось — его телефон отключен. Ответа от УрФУ на момент публикации не поступило.

Ранее URA.RU сообщало о проведении обысков сотрудниками ФСБ в целях пресечения коррупционных преступлений в сфере спорта в институте физкультуры УрФУ. Шурманова, как сообщили URA.RU несколько источников, могут считать причастным к экономическим преступлениям.

Позднее олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев подал заявление в генпрокуратуру РФ на замминистра спорта РФ Азата Кадырова за то, что тот отказался лишать Евгения Шурманова звания «Мастер спорта РФ». Шурманов вызвал на бой чемпиона Мехонцева, поставив на кон звание «Заслуженный матер спорта РФ».