Нежелание платить за тротуары будет стоить властям ЯНАО миллионы

Московский подрядчик намерен взыскать 5,6 миллиона рублей за ремонт тротуаров в Губкинском Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Губкинское муниципальное бюджетное учреждение «Автодорсервис» не заплатило московскому подрядчику ООО «Фаворит» за ремонт тротуаров. Как сообщается на сайте арбитражного суда ЯНАО, компания из Москвы намерена взыскать с заказчика задолженность в сумме 5,6 миллиона рублей.

«Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи Никитиной О.Н., ознакомившись с исковым заявлением общества с ограниченной ответственностью „Фаворит“ к Муниципальному бюджетному учреждению „Автодорсервис“ города Губкинский о взыскании задолженности по муниципальным контрактам 5 594 153 рублей 38 копеек определил исковое заявление принять и возбудить дело по производству», — говорится в тексте судебного определения.

Компания «Автодорсервис» 12 июля 2021 года подписала договор с ООО «Фаворит». Московская фирма должна была почти за 21 миллион рубелей отремонтировать городские тротуары, однако с ней 26 ноября был в одностороннем порядке разорван контракт. Причиной стало нарушение сроков сдачи ремонтных работ.

Агентство обратилось за комментарием в МБУ «Автодорсервис» и в ООО «Фаворит». Ответов на момент публикации не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменская компания АО «Тюменский проектно-изыскательский институт водного хозяйства» через суд взыскала с департамента природных ресурсов и экологии, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО 4,7 миллиона рублей. Причиной судебного разбирательства стал разорванный договор по актуализации проектно-сметной документации по противопаводковой защите села Овгорт в Шурышкарском районе и берегоукреплению реки Сыня.

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