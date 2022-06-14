Нежелание платить за тротуары будет стоить властям ЯНАО миллионы

Губкинское муниципальное бюджетное учреждение «Автодорсервис» не заплатило московскому подрядчику ООО «Фаворит» за ремонт тротуаров. Как сообщается на сайте арбитражного суда ЯНАО, компания из Москвы намерена взыскать с заказчика задолженность в сумме 5,6 миллиона рублей.
«Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи Никитиной О.Н., ознакомившись с исковым заявлением общества с ограниченной ответственностью „Фаворит“ к Муниципальному бюджетному учреждению „Автодорсервис“ города Губкинский о взыскании задолженности по муниципальным контрактам 5 594 153 рублей 38 копеек определил исковое заявление принять и возбудить дело по производству», — говорится в тексте судебного определения.
Компания «Автодорсервис» 12 июля 2021 года подписала договор с ООО «Фаворит». Московская фирма должна была почти за 21 миллион рубелей отремонтировать городские тротуары, однако с ней 26 ноября был в одностороннем порядке разорван контракт. Причиной стало нарушение сроков сдачи ремонтных работ.
Агентство обратилось за комментарием в МБУ «Автодорсервис» и в ООО «Фаворит». Ответов на момент публикации не поступило.
Ранее URA.RU сообщало, что тюменская компания АО «Тюменский проектно-изыскательский институт водного хозяйства» через суд взыскала с департамента природных ресурсов и экологии, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО 4,7 миллиона рублей. Причиной судебного разбирательства стал разорванный договор по актуализации проектно-сметной документации по противопаводковой защите села Овгорт в Шурышкарском районе и берегоукреплению реки Сыня.
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Губкинское муниципальное бюджетное учреждение «Автодорсервис» не заплатило московскому подрядчику ООО «Фаворит» за ремонт тротуаров. Как сообщается на сайте арбитражного суда ЯНАО, компания из Москвы намерена взыскать с заказчика задолженность в сумме 5,6 миллиона рублей. «Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи Никитиной О.Н., ознакомившись с исковым заявлением общества с ограниченной ответственностью „Фаворит“ к Муниципальному бюджетному учреждению „Автодорсервис“ города Губкинский о взыскании задолженности по муниципальным контрактам 5 594 153 рублей 38 копеек определил исковое заявление принять и возбудить дело по производству», — говорится в тексте судебного определения. Компания «Автодорсервис» 12 июля 2021 года подписала договор с ООО «Фаворит». Московская фирма должна была почти за 21 миллион рубелей отремонтировать городские тротуары, однако с ней 26 ноября был в одностороннем порядке разорван контракт. Причиной стало нарушение сроков сдачи ремонтных работ. Агентство обратилось за комментарием в МБУ «Автодорсервис» и в ООО «Фаворит». Ответов на момент публикации не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что тюменская компания АО «Тюменский проектно-изыскательский институт водного хозяйства» через суд взыскала с департамента природных ресурсов и экологии, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО 4,7 миллиона рублей. Причиной судебного разбирательства стал разорванный договор по актуализации проектно-сметной документации по противопаводковой защите села Овгорт в Шурышкарском районе и берегоукреплению реки Сыня.