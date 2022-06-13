Тюменская компания отсудила у властей ЯНАО миллионы

Арбитражный суд взыскал средства с подразделения правительства ЯНАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Арбитражный суд ЯНАО взыскал 4,7 миллиона рублей с окружного департамента природных ресурсов и экологии, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса в пользу АО «Тюменский проектно-изыскательский институт водного хозяйства». Как сообщается на сайте суда, причиной судебного разбирательства стал разорванный договор по актуализации проектно-сметной документации по противопаводковой защите села Овгорт в Шурышкарском районе и берегоукреплению реки Сыня.

«Иск оставить без рассмотрения, встречный иск удовлетворить полностью», — говорится на сайте суда. Департамент природных ресурсов и экологии в начале 2021 года обратился в суд с намерением взыскать 247 тысяч рублей с тюменской компании. Акционерное общество в ответ подало встречный иск с просьбой взыскать 4,2 миллиона рублей. После экспертизы данная сумма была увеличена до 4,7 миллиона рублей.

В апреле 2019 года департамент природных ресурсов и экологии заключил контракт по актуализации проектно-сметной документации по противопаводковой защите села Овгорт и берегоукреплению реки Сыня стоимостью 5,6 миллиона рублей с АО «Тюменский проектно-изыскательский институт водного хозяйства». Однако 29 января 2020 года договор был расторгнут из-за ненадлежащего исполнения обязательств по выполнению работы.

URA.RU обратилось за комментарием в департамент природных ресурсов и экологии, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО и в АО «Тюменский проектно-изыскательский институт водного хозяйства». На момент публикации ответы не поступили.

Ранее URA.RU сообщало, что в мае 2020 года в селе Овгорт Шурышкарского района ЯНАО в результате паводка подтопленными оказались 13 частных домов и приусадебных участков. До этого в конце марта окружной департамент гражданской защиты и пожарной безопасности сообщал об укреплении береговой линии на опасных участках, а также о готовности проводить взрывные работы и эвакуацию населения при возникновении ЧС.

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