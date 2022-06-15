Решетников назвал новый вызов для российской экономики

15 июня 2022 в 16:17 Размер текста - 17 +

Укрепление национальной валюты послужит вызовом для экономики РФ, считает Решетников Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Укрепление рубля станет вызовом для экономики России. Об этом заявил глава министерства экономики РФ Максим Решетников в ходе брифинга на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Укрепляющийся рубль является вызовом для российской экономики», — сказал Решетников. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Кроме того, глава ведомства приветствовал шаги по снижению ключевой ставки ЦБ. По его мнению, у российской экономики есть все основания для более решительных шагов в этом направлении. Ранее курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые с 2018 года. В Министерстве экономического развития РФ заявили, что такое укрепление рубля по отношению к доллару является предельно возможным. Курс евро, в свою очередь, опустился ниже 59 рублей впервые за 7 лет. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Укрепление рубля станет вызовом для экономики России. Об этом заявил глава министерства экономики РФ Максим Решетников в ходе брифинга на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Укрепляющийся рубль является вызовом для российской экономики», — сказал Решетников. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Кроме того, глава ведомства приветствовал шаги по снижению ключевой ставки ЦБ. По его мнению, у российской экономики есть все основания для более решительных шагов в этом направлении. Ранее курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые с 2018 года. В Министерстве экономического развития РФ заявили, что такое укрепление рубля по отношению к доллару является предельно возможным. Курс евро, в свою очередь, опустился ниже 59 рублей впервые за 7 лет.