Решетников назвал новый вызов для российской экономики

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Марафон Новые знания, второй день. Москва, решетников максим
Укрепление национальной валюты послужит вызовом для экономики РФ, считает Решетников Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020-2022

Укрепление рубля станет вызовом для экономики России. Об этом заявил глава министерства экономики РФ Максим Решетников в ходе брифинга на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Укрепляющийся рубль является вызовом для российской экономики», — сказал Решетников. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».

Кроме того, глава ведомства приветствовал шаги по снижению ключевой ставки ЦБ. По его мнению, у российской экономики есть все основания для более решительных шагов в этом направлении.

Ранее курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые с 2018 года. В Министерстве экономического развития РФ заявили, что такое укрепление рубля по отношению к доллару является предельно возможным. Курс евро, в свою очередь, опустился ниже 59 рублей впервые за 7 лет.

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Укрепление рубля станет вызовом для экономики России. Об этом заявил глава министерства экономики РФ Максим Решетников в ходе брифинга на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Укрепляющийся рубль является вызовом для российской экономики», — сказал Решетников. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Кроме того, глава ведомства приветствовал шаги по снижению ключевой ставки ЦБ. По его мнению, у российской экономики есть все основания для более решительных шагов в этом направлении. Ранее курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые с 2018 года. В Министерстве экономического развития РФ заявили, что такое укрепление рубля по отношению к доллару является предельно возможным. Курс евро, в свою очередь, опустился ниже 59 рублей впервые за 7 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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