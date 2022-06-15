Деревню Универсиады в Екатеринбурге переименовали

Сроки сдачи деревни Универсиады-2023 не изменились — это апрель 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Деревня Универсиады, которая должна была пройти в Екатеринбурге в 2023 году, переименована. Информация об этом содержится в анонсе пресс-тура на 15 июня, который журналистам разослал застройщик — «Синара-Девелопмент». В релизе говорится о «деревне Фестиваля молодежи и студентов-2023 в Екатеринбурге».

«Во все рабочей, проектной документации он [комплекс объектов] называется деревней Универсиады. Но министр спорта [РФ] Олег Матыцин не так давно заявлял: несмотря на от, что Универсиаду отложили, событие [студенческие игры] будет проведено в любом случае. Сейчас концепция этого события разрабатывается, но он [Матыцин] просто в интервью его назвал фестивалем. Это условно. Это не утвержденное и не официальное название», — объяснила журналистам представитель «Синары».

Как писало URA.RU, pапланированная на 2023 год летняя Универсиада в Екатеринбурге ранее была отложена на неопределенный срок. С таким официальным заявлением FISU выступила 29 апреля. Глава дирекции Всемирныйх студенческих игр Александр Чернов уточнял, что речи об отмене игр не идет, а Екатеринбург продолжает подготовку в полном объеме.

Примерно об этом же поначалу говорили и источники агентства, утверждавшие, что Универсиада будет перенесена на 2025 год. Однако впоследствии появилась информация, что ее все же могут отменить.