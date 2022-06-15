В Офисе Зеленского недовольны новой военной помощью от НАТО. «Далеко от наших реальных нужд»

16 июня 2022 в 01:12 Размер текста - 17 +

В августе на Украину планируется поставить 18 систем залпового огня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новая военная помощь Киеву со стороны Североатлантического альянса, будет недостаточной для противостояния с Россией в ходе спецоперации на Украине, «реально нам нужно раза в два-три раза больше, хотя бы в два». Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. «Темпы, обещанные в „Рамштайне“, меньше, чем мы рассчитывали», — сказал Арестович на youtube-канале журналиста Марка Фейгина (внесен в базу иноагентов Минюста РФ). Так он прокомментировал решения министров стран НАТО, принятые в среду в Брюсселе в рамках саммита формата «Рамштайн-3». По итогам встречи представители военно-политического блока объявили об объеме новой военной помощи Украине. Украинский политик привел в пример решение НАТО по поставкам реактивных систем залпового огня. Он сообщил, что всего будут поставлены 18 таких систем. «Это дивизион, плюс еще примерно столько же другого типа <…> все-таки далеко от наших реальных нужд <…>. Реально нам нужно раза в два-три раза больше, хотя бы в два. Может быть, еще дадут», сказал Арестович. Он считает, что «самое неприятное, что эта помощь поступит только в августе». Политик уверен, что этот факт «отодвигает наши наполеоновские планы по контрнаступлению». НАТО помогает Украине в связи со спецоперацией РФ. Президент РФ Владимир Путин назвал главной ее целью защиту жителей Донбасса от геноцида украинского режима и постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. Также в качестве целей называлась денацификация и демилитаризация территории. В Киеве заявили, что им требуется еще вооружение. По информации американского телеканала CNN, украинские военные предпочитают советское оружие, потому что не могут освоить западную технику. Ранее Арестович признал, что ВСУ проигрывают российским войскам в ходе спецоперации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Новая военная помощь Киеву со стороны Североатлантического альянса, будет недостаточной для противостояния с Россией в ходе спецоперации на Украине, «реально нам нужно раза в два-три раза больше, хотя бы в два». Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. «Темпы, обещанные в „Рамштайне“, меньше, чем мы рассчитывали», — сказал Арестович на youtube-канале журналиста Марка Фейгина (внесен в базу иноагентов Минюста РФ). Так он прокомментировал решения министров стран НАТО, принятые в среду в Брюсселе в рамках саммита формата «Рамштайн-3». По итогам встречи представители военно-политического блока объявили об объеме новой военной помощи Украине. Украинский политик привел в пример решение НАТО по поставкам реактивных систем залпового огня. Он сообщил, что всего будут поставлены 18 таких систем. «Это дивизион, плюс еще примерно столько же другого типа <…> все-таки далеко от наших реальных нужд <…>. Реально нам нужно раза в два-три раза больше, хотя бы в два. Может быть, еще дадут», сказал Арестович. Он считает, что «самое неприятное, что эта помощь поступит только в августе». Политик уверен, что этот факт «отодвигает наши наполеоновские планы по контрнаступлению». НАТО помогает Украине в связи со спецоперацией РФ. Президент РФ Владимир Путин назвал главной ее целью защиту жителей Донбасса от геноцида украинского режима и постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. Также в качестве целей называлась денацификация и демилитаризация территории. В Киеве заявили, что им требуется еще вооружение. По информации американского телеканала CNN, украинские военные предпочитают советское оружие, потому что не могут освоить западную технику. Ранее Арестович признал, что ВСУ проигрывают российским войскам в ходе спецоперации.