Washington Post: в военной технике РФ нашли американские чипы

Некоторые чипы обнаружили в российских танках, сообщило СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В российской военной технике, найденной на Украине, обнаружили американские чипы. Теперь США выясняют, как они туда попали. Об этом сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«Наша цель — попытаться отследить это [чипы] до американского поставщика, чтобы определить, как оно попало в эту оружейную систему. Мы начали расследование», — сказал один из чиновников Министерства торговли в интервью The Washington Post. Расследованием занимается ФБР и министерство торговли.

Чипы нашли в российских радиолокационных системах, беспилотниках, танках, наземном оборудовании управления и прибрежных кораблях, сообщил источник. Предполагается, что американские компоненты были произведены несколько лет назад до ужесточения экспортных ограничений США в отношении РФ в 2014 году.

Издание отмечает, что Россия производит мало собственных чипов, поэтому полагается на импорт. На микросхемах, найденных внутри российских радиостанций, которые изъяли на Украине, были выцарапаны идентификационные маркировки. Об этом рассказал один из следователей ЦАР Дэмиен Сплитерс. Он предположил, что это было сделано для затруднения выяснения цепочек поставок.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Ранее в США заявили, что перестанут предоставлять Китаю программное обеспечение, если Пекин будет поставлять России чипы в обход санкций.

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