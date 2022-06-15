Свердловчанку, чья дочь избила ребенка, лишат родительских прав

Маму школьницы из Каменска-Уральского (Свердловская область), которая избила сверстницу, могут лишить родительских прав. Об этом URA.RU сообщила начальник отдела социальной политики Каменска-Уральского Ольга Щевелева.
«Сейчас идет следствие. Если подтвердится факт того, что халатное отношение матери к воспитанию ребенка стало причиной жестокого поведения девочки, то женщину лишат родительских прав», — сказала Ольга Щевелева.
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Маму школьницы из Каменска-Уральского (Свердловская область), которая избила сверстницу, могут лишить родительских прав. Об этом URA.RU сообщила начальник отдела социальной политики Каменска-Уральского Ольга Щевелева. «Сейчас идет следствие. Если подтвердится факт того, что халатное отношение матери к воспитанию ребенка стало причиной жестокого поведения девочки, то женщину лишат родительских прав», — сказала Ольга Щевелева. Ранее URA.RU писало, что школьницы, жестоко избившие сверстницу в свердловском городе, перед конфликтом водили ее к педофилу. Позже задержали жителя Каменска-Уральского, которого заподозрили в растлении школьниц. Мужчина имеет уголовное прошлое.