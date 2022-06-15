15 июня 2022

Свердловчанку, чья дочь избила ребенка, лишат родительских прав

© Служба новостей «URA.RU»
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Надписи на криминальную тему на стенах и другие снимки Екатеринбурга, опека, государственная социальная служба, соцслужба, служба опеки
Маму школьницы из Каменска-Уральского могут лишить родительских прав Фото:

Маму школьницы из Каменска-Уральского (Свердловская область), которая избила сверстницу, могут лишить родительских прав. Об этом URA.RU сообщила начальник отдела социальной политики Каменска-Уральского Ольга Щевелева.

«Сейчас идет следствие. Если подтвердится факт того, что халатное отношение матери к воспитанию ребенка стало причиной жестокого поведения девочки, то женщину лишат родительских прав», — сказала Ольга Щевелева.

Ранее URA.RU писало, что школьницы, жестоко избившие сверстницу в свердловском городе, перед конфликтом водили ее к педофилу. Позже задержали жителя Каменска-Уральского, которого заподозрили в растлении школьниц. Мужчина имеет уголовное прошлое.

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Маму школьницы из Каменска-Уральского (Свердловская область), которая избила сверстницу, могут лишить родительских прав. Об этом URA.RU сообщила начальник отдела социальной политики Каменска-Уральского Ольга Щевелева. «Сейчас идет следствие. Если подтвердится факт того, что халатное отношение матери к воспитанию ребенка стало причиной жестокого поведения девочки, то женщину лишат родительских прав», — сказала Ольга Щевелева. Ранее URA.RU писало, что школьницы, жестоко избившие сверстницу в свердловском городе, перед конфликтом водили ее к педофилу. Позже задержали жителя Каменска-Уральского, которого заподозрили в растлении школьниц. Мужчина имеет уголовное прошлое.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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